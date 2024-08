Ulubiona opaska sportowa Polaków w super cenie. To okazja dla wybranych

Zeszłoroczna premiera Xiaomi Smart Band 8 przyniosła sporą rewolucję na nadgarstkach użytkowników tych popularnych opasek. W nowym modelu znalazło się miejsce dla 1,62-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości 192 x 490 pikseli z zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 ppi. Najbardziej widoczną zmianą na ekranie, była jego częstotliwość odświeżania, która wzrosła z 30 Hz do 60 Hz. Xiaomi w swoich materiałach podawało, że na jednym urządzeniu Mi Band 8 będzie działać do 16 dni – jednak wszystko zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Włączenie niegasnącego ekranu w ramach trybu AOD skraca ten czas do 6 dni. Dla jeszcze większego usprawnienia zarządzania baterią, pojawił się czujnik oświetlenia dostosowujący jasność ekranu do panujących warunków. Zainteresowani? Już jutro będziecie mieć szansę kupić ten model za 79 zł.

Xiami Smart Band 8/Mi Band 8 w super cenie. Ta promocja trwa tylko kilka dni

Xiaomi Mi Band 8 w tak dobrej cenie nie będzie jednak dostępny dla wszystkich. Z promocji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy trzech miast, w których już jutro otworzą się nowe sklepy Media Expert. Chodzi o Jabłonną, Bytom oraz Ostródę. To w tych trzech lokalizacjach będzie można kupić tę świetną opaskę za 79 zł. W niższych cenach, znajdziecie również m.in. konsolę Xbox Series S za 1149 zł, czy smartfon Samsung Galaxy M15 za 499 zł. Szczegóły oferty oraz gazetki promocyjne na otwarcie sklepów w Jabłonnej, Bytomiu i Ostródzie znajdziecie na stronach Media Expert

Warto przy okazji przypomnieć, że od kilku dni w Polsce dostępna jest najnowsza odsłona opaski Xiaomi. Smart Band 9, który debiutuje w cenie 199 zł z promocją na start, w ramach której model ten kupicie za 179 zł. Mi Band 9 to przede wszystkim jaśniejszy ekran oferujący 1200 nitów, które sprawią, że spoglądanie na wyświetlacz będzie wygodniejsze – także w słońcu.

Do tego pojemniejsza bateria. Akumulator o pojemności 233 mAh ma pozwolić na nieprzerwaną pracę urządzenia nawet przez 21 dni. To oczywiście scenariusz najbardziej optymistyczny, jednak doświadczenie pokazuje, że czas tej jest znacznie krótszy przy korzystaniu ze wszystkich dobrodziejstw opasek Xiaomi. Sa też lepsze czujniki (np. snu), lepsze wibracje, czy dostępność większej liczby kolorów: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Arctic Blue, które nie różnią się tylko kolorystką opasek, ale także kolorem obudowy.

