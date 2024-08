Bilety do kina za 10 zł. Jak skorzystać z promocji?

Od 2 września, w każdy poniedziałek, widzowie mogą skorzystać z wyjątkowej promocji w kinach sieci Multikino. Dzięki akcji "Filmowe poniedziałki z Lay’s", bilety na największe filmowe premiery będą dostępne za jedyne 10 zł. Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy zalogować się na swoje konto na Platformie Joy i wysłać zgłoszenie na stronie promocji. Po zgłoszeniu, użytkownik otrzyma unikalny kod, który umożliwia zakup biletu w promocyjnej cenie w kasie kina, przez stronę internetową Multikina lub aplikację mobilną.

Bilet do kina za 10 złotych. Jak zdobyć kod?

Każdego tygodnia w promocji dostępnych będzie tysiąc kodów, a jeden uczestnik może otrzymać jeden kod. Kod upoważnia do zakupu biletu na dowolny seans poniedziałkowy wyświetlany w ramach regularnego repertuaru, z wyłączeniem wystaw, transmisji sportowych, projektów i pokazów specjalnych. Promocja trwa od 2 września 2024 roku do 31 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania puli kodów. Zakup biletu z wykorzystaniem kodu jest możliwy do 29 września 2025 roku.

Warto zaznaczyć, że kod nie pokrywa dodatkowych kosztów opłat serwisowych, takich jak opłaty za okulary 3D. Kodu nie można również wymienić na gotówkę. “Filmowe poniedziałki z Lay’s” to doskonała okazja, aby wybrać się do kina ze znajomymi i zobaczyć najnowsze premiery w bardzo korzystnej cenie.

Multikino zapowiada, że we wrześniu, w ramach tej promocji, widzowie będą mogli zobaczyć takie filmy jak "Beetlejuice Beetlejuice" Tima Burtona, komedię romantyczną "Za rok o tej porze", horror "Nie mów zła", film biograficzny "Lee. Na własne oczy" z Kate Winslet oraz polską produkcję "Drużyna A(A)". W kolejnych miesiącach 2024 roku na ekranach pojawią się również inne hity, w tym "Joker: Folie a Deux", "Venom 3: Ostatni taniec", "Listy do M. 6", "Gladiator 2", "Vaiana 2" oraz "Mufasa: Król Lew".