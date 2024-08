Już od 7 września Lidl wprowadza nową falę promocji na produkty, które z pewnością zainteresują zarówno majsterkowiczów, jak i osoby dbające o porządek w domu. Klienci będą mieli w czym przebierać, gdyż w ofercie znajdą się narzędzia marki Parkside oraz popularny robot sprzątający marki Silvercrest. A to wszystko oczywiście w okazyjnych cenach.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia

Jednym z najbardziej interesujących w nowej gazetce Lidla jest odkurzacz do pracy na mokro i sucho o mocy 1300 W marki Parkside. To wielofunkcyjne urządzenie jest niezastąpione szczególnie w domowym warsztacie lub na budowie. Odkurzacz ten doskonale radzi sobie z usuwaniem zarówno suchych zanieczyszczeń, jak i płynów, co czyni go niezwykle wszechstronnym. Urządzenie możemy dostać w cenie 169 zł, przez co stanowi ono wyjątkową okazję dla każdego, kto potrzebuje solidnego sprzętu do sprzątania w różnych warunkach.

Natomiast jeżeli potrzebujemy odkurzacza domowego, to sprawdzi się w tej roli robot sprzątający SSWR B1 z funkcją mycia. Możemy go dostać o 20% taniej, czyli w cenie 609 złotych, jednak dostępny jest tylko w sklepie internetowym Lidla.

Lidl-gazetka

Dla miłośników majsterkowania Lidl przygotował także promocję na szlifierkę kątową marki Parkside. Urządzenie o mocy 1200 W, idealne do cięcia i szlifowania różnych materiałów, będzie dostępne za jedyne 95 zł. Jest to znaczna zniżka, ponieważ regularna cena szlifierki wynosi 119 zł. Kolejnym produktem, na który warto zwrócić uwagę, jest wahadłowy rozdzielacz prądu o długości 5 metrów, oferowany w cenie 79 zł. Zwykle kosztuje on 99 zł, więc można narzędzi na kupnie przydatnego urządzenia.

Dla osób planujących remonty lub prace wykończeniowe Lidl przygotował specjalną ofertę na szlifierkę do ścian i podłóg o mocy 1050 W. W promocyjnej cenie 222 zł (zamiast 279 zł) urządzenie to umożliwi szybkie i precyzyjne szlifowanie dużych powierzchni, co znacznie przyspieszy realizację prac. Szlifierka ta jest łatwa w obsłudze i wyposażona w 6-stopniową regulację prędkości, co pozwala na dostosowanie jej do specyficznych potrzeb użytkownika.

Grafika: Grzegorz Ułan/Antyweb