Żabka pracuje nad własną grą. Możecie dołączyć do grona testerów Żabu!

Wystartowały testy Żabu - autorskiej produkcji sieci sklepów Żabka. Czym jest ta zabawa i co zrobić by dołączyć do grona szczęśliwców z wcześniejszym dostępem?

Sieć sklepów Żabka rozwija się niezwykle dynamicznie - i stale wdraża nowe pomysły, nierzadko chwytając się najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych — czego świetnym przykładem są chociażby sklepy Żabka Nano. Mobilna aplikacja z wirtualną walutą, Żappsami, podbiła serca bywalców sklepów - a internetowe żarty z nią związane bez wątpienia pozwoliły jej rozkwitnąć i zdobyć popularność. Teraz firma idzie o krok dalej i zapowiada własną grę wideo - Żabu.

Żabu - ruszają testy gry mobilnej sieci sklepów Żabka

Główną postacią gry jest Żabu, czyli wirtualna żaba, która ma około 4 cm wzrostu. Uwielbia jabłka, częste prysznice i nie powinno zbyt długo przebywać bez opieki. A przede wszystkim… lubi grać w gry! Wykonane w animacji 3D Żabu reaguje na zachowania klienta. Rozwija się i zdobywa kolejne poziomy gry, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie punktom lojalnościowym – żappsom. Użytkownicy będą mieli możliwość personalizowania swojej postaci Żabu poprzez zakup różnego rodzaju akcesoriów. Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. By ją ukończyć należy przejść 100 poziomów, a robiąc zakupy w sklepach sieci otrzymać dodatkowe punkty – za każdą wydaną złotówkę – 5 much, które są ulubionym przysmakiem Żabu i gwarantują mu przeżycie. Po osiągnięciu wybranych poziomów na gracza czekają skrzynki z nagrodami, zawierające darmowe żappsy, produkty czy zniżki na zakupy. Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.

W pierwszych informacjach prasowych przedstawiciele firmy informowali o testach gry, na które miało szansę załapać się do 5000 użytkowników. Teraz postanowiono rozszerzyć je o kolejne 4000 osób — tym samym do gry wejdzie 9000 użytkowników. Jeżeli chcielibyście mieć szansę do nich dołączyć - możecie dodać swój adres e-mail do bazy na dedykowanej Żabu stronie internetowej: https://zabu.zabka.pl/.

Z ekscytacją realizujemy projekty łączące komunikację, biznes i technologię, dlatego wierzymy w ekspansję świata Żabu. Nie jest to bowiem tylko mobilna gra, a nowatorskie rozwiązaniem biznesowe, które wypracowaliśmy wspólnie z klientem. Kreatywna część gry - postać i jej charakter, nazwa, język, mechanika, scenariusze - są przemyślane i zaprojektowane w zgodzie z ideą Żappki, na czym nam zależało. Postać zaprojektowano w 3D, ponieważ taka technika pozwala nie tylko na atrakcyjne animacje, ale daje też perspektywę eksploatowania Żabu poza światem wirtualnym. Mamy nadzieję, że tak jak i my, polubią go wszyscy – mówi Jacek Karolak, Business Director 180heartbeats + JUNG v. MATT.

Projekt bez wątpienia ciekawy i intrygujący. Pytanie tylko czy ta cała grywalizacja z nim związana będzie na tyle wciągająca, a cały zachód warty świeczki - by przyciągnąć do siebie szersze grono odbiorców? Niebawem się przekonamy, a póki co... no cóż, spróbujmy dołączyć do zabawy w wersji testowej.