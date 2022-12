Ilość automatów paczkowych stale rośnie

Popularność (a co za tym idzie również ilość) automatów paczkowych stale rośnie. Jest to najbardziej wygodny i najczęściej wybierany wśród Polaków sposób dostawy przesyłek, którego popularność wystrzeliła najbardziej w okresie pandemicznym — brak konieczności kontaktu z drugim człowiekiem, ale również między innymi koniec z czekaniem na kuriera pod danym adresem. Automatów paczkowych wszędzie jest mnóstwo i zawsze znajdzie się jakiś blisko naszego miejsca zamieszkania — a jako że działają całodobowo, to dużo wygodniej jest podejść kilka kroków po odebranie przesyłki, kiedy tylko nam odpowiada.

Źródło: Miasto Poznań, Wydział Urbanistyki i Architektury

Jest to jak najbardziej zrozumiałe i sam najczęściej decyduję się na taki sposób dostawy. Teraz jednak pierwsze polskie miasto postanowiło zwrócić uwagę na ich estetykę, położenie oraz jakość, w konsekwencji wydając specjalne wytyczne.

Poznań wydaje wytyczne dotyczące automatów paczkowych

Pierwszą wytyczną jest to, aby automaty paczkowe były zintegrowane z infrastrukturą pieszą oraz drogową. Oznacza to, że miejsca odbioru przesyłek mają znajdować się przy miejscach postojowych samochodów oraz żeby cała konstrukcja nie zakłócała dostępu do komunikacji pieszej i drogowej. Dodatkowo takie konstrukcje nie powinny przyczyniać się do degradowania zieleni urządzonej oraz elementów małej architektury — automaty paczkowe zwyczajnie nie mogą zaburzać estetyki miejsca. Jak możemy przeczytać w oficjalnym dokumencie:

Z uwagi na konieczność wyładunku i załadunku przesyłek, w bliskim sąsiedztwie automatów (przy zachowaniu zasad ruchu drogowego), powinno być zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych służących do ich obsługi, przy czym nie mniej niż jedno miejsce postojowe. Zaleca się uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie miejsca postojowego o długości 5 m i szerokości 3,6 m.

Źródło: Miasto Poznań, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ponadto Poznań sugeruje, że automaty paczkowe powinny być usytuowane przy ścianach istniejących budynków, w miejscach pozbawionych otworów okiennych lub drzwiowych, a z wolno stojących konstrukcji powinno się zrezygnować. Dopuszcza się jednak takie rozwiązanie, lecz tylko w sytuacji, kiedy nie ma innego wyjścia. Taki automat nie powinien mieć więcej niż 3 m wysokości, lecz w momencie, kiedy przylega do jakiegoś budynku, to jego elementy nie powinny wystawać poza ścianę, przy której się znajduje.

Estetyka oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych

Poznań zwraca również uwagę na estetykę takich automatów, zaznaczając, że powinny one być w stonowanych kolorach, nie w jaskrawych barwach. Oświetlenie jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy ma charakter funkcjonalny — odpada jednak oświetlenie migoczące, kolorowe czy wyświetlające komunikaty reklamowe. Reklamy mogą się pojawiać na samym automacie, lecz w formie naklejek lub nadruków o łącznej powierzchni nie większej niż 5% płaszczyzny.

Źródło: Miasto Poznań, Wydział Urbanistyki i Architektury

Automaty powinny być również dostosowane do osób niepełnosprawnych, co oznacza między innymi dostosowaną do możliwości osób korzystających z wózków inwalidzkich czy osób niższych wysokość, z której można odebrać przesyłkę, oraz brak barier architektonicznych.

Co sądzicie o tych regulacjach? Zgadzacie się z przedstawionymi wytycznymi?

Źródło: Miasto Poznań, Wydział Urbanistyki i Architektury