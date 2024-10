Klienci tego sklepu nabijani w butelkę. Chodzi o żabkę

Cyberprzestępcy nieustannie szukają nowych sposobów na oszukiwanie internautów, a ich ostatnie działania koncentrują się na popularnych portalach społecznościowych. Zespół CSIRT KNF (Computer Security Incident Response Team przy Komisji Nadzoru Finansowego) wydał ostrzeżenie, w którym informuje o najnowszym oszustwie polegającym na fałszywych reklamach inwestycyjnych publikowanych na Facebooku.

Zgodnie z komunikatem, oszuści podszywają się pod sklep Żabka Polska, jedną z najbardziej rozpoznawalnych sieci handlowych w Polsce. W swoich fałszywych reklamach oferują możliwość szybkiego i łatwego zarobku, co ma przyciągnąć nieświadome ofiary, poszukujące okazji do zwiększenia swoich oszczędności w krótkim czasie. Jednak w rzeczywistości reklamy te prowadzą do niebezpiecznych stron internetowych, na których użytkownicy są zachęcani do rejestracji.

CSIRT KNF bije na alarm. Uważaj na oferty inwestycyjne Żabki

Mechanizm tego oszustwa powinien być doskonale wszystkim znany. Po kliknięciu fałszywej reklamy użytkownik zostaje przekierowany na stronę, która imituje witryny inwestycyjne, często wyglądające na profesjonalne i wiarygodne. Tam ofiara jest proszona o podanie swoich danych osobowych oraz zarejestrowanie się w rzekomej platformie inwestycyjnej. W rzeczywistości proces ten ma na celu zdobycie wrażliwych informacji, które mogą być później wykorzystane przez cyberprzestępców do kradzieży tożsamości lub innych działań przestępczych.

Jak informuje CSIRT KNF, w dalszym etapie oszustwa ofiara jest kontaktowana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oszuści, często podszywający się pod doradców inwestycyjnych, namawiają do wpłacenia oszczędności na rzekomą inwestycję, obiecując szybkie zyski. Celem przestępców jest wyciągnięcie od ofiar jak największej ilości pieniędzy, zanim zorientują się, że padły ofiarą oszustwa.

CSIRT KNF apeluje do wszystkich użytkowników, aby zachowali szczególną ostrożność wobec ofert inwestycyjnych, zwłaszcza takich, które obiecują szybkie zyski bez ryzyka. Należy pamiętać, że jeżeli coś wygląda na zbyt piękne, by było prawdziwe, to najprawdopodobniej nie jest prawdziwe. Cyberprzestępcy doskonale zdają sobie sprawę, że wielu ludzi poszukuje sposobów na pomnażanie swoich oszczędności, zwłaszcza w czasach niepewności ekonomicznej.

Grafika: depositphotos