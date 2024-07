Bez numeru telefonu tu zakupów nie zrobisz. Żabka wprowadza ograniczenia

Wybieracie się na zakupy do Żabki Nano? Wkrótce czekają Was zmiany. Sieć sklepów wprowadza dodatkowe wymagania, bez spełnienia których nie będzie można robić zakupów w autonomicznych sklepach.

Żabka Nano to już nie tylko projekt eksperymentalny. Samoobsługowe sklepy, do których wchodzimy po zeskanowaniu kodu QR w aplikacji lub przyłożeniu karty płatniczej. Bez konieczności kasowania produktów i bez kontaktu z pracownikami. Bierzesz z półki co chcesz i wychodzisz. Zestaw kamer i czujników wie co kupujesz i ile musisz za to zapłacić – podpięta do aplikacji karta zostanie obciążona, a ty wychodzisz z zakupami. Sklepów Żabka Nano stale przybywa, ale także ubywa. Choć jeszcze jakiś czas temu firma chwaliła się przeszło 50 autonomicznymi lokalizacjami w wielu miastach Polski, obecnie, według mapki na stronach Żabka Nano, jest ich 40. Znajdziemy je w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Krakowie. Żabka ma jednak ambitniejsze plany i swoje bezobsługowe sklepy stawia również tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa. Sklep w sklepie? Żabka Nano dostępna była m.in. w Decathlonie w Piasecznie. Można ją było również odwiedzić w markecie budowlanym w warszawskim GIGAmarkecie, oraz na stacjach metrach (choć w niektórych miejscach, tak jak na stacji Targówek Mieszkaniowy, nie zabawiła zbyt długo).

Przedstawiciele Żabki widzą ogromny potencjał w formule Nano. Paweł Grabowski, dyrektor ds. rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future mówił jakiś czas temu , że "Nano daje szansę na zagospodarowanie wielu nisz rynkowych, w których nikt nie działa" Grabowski potwierdził, że Nano testowane jest również w biurach.

Żabki Nano z nowymi ograniczeniami – wszystko dla dobra klientów

Choć może rodzić to potencjalne problemy logistyczne, warto pamiętać, że w ofercie Nano nie znajdziemy całego asortymentu produktów dostępnych w tradycyjnych Żabkach. Choć pojawiły się zapowiedzi, że autonomiczne sklepy mogą pojawić się szkołach, budynkach użyteczności publicznej, fabrykach, a nawet szpitalach – do tej pory nie udało się tego zrealizować. Być może związane jest to z problemami natury prawnej. Wystarczy przypomnieć sytuację, w której Żabka musiała dostosować się do nowych przepisów w sprawie napojów energetycznych i wprowadziła dodatkową kontrolę wieku kupujących i zamykając te napoje w specjalnych lodówkach odblokowywanych dopiero po weryfikacji pełnoletności.

Teraz Żabka wprowadza dodatkowe ograniczenia dla swoich autonomicznych sklepów. Jak informuje serwis Wiadomości Handlowe, 12 lipca w życie wchodzi nowy regulamin, który zakłada, że wszyscy klienci chcący zrobić zakupy w Żabka Nano będą musieli podać swój numer telefonu. Choć przedstawiciele Żabki mówią, że wynika to z przygotowania personalizowanych ofert, można podejrzewać, że ma to związek z ograniczeniem nadużyć. Co więcej, w zaktualizowanym regulaminie pojawiły się zapisy, z których wynika, że osoby łamiące regulamin aplikacji żappka mogą liczyć się z zablokowaniem dostępu do aplikacji na okres 12 miesięcy – dotyczy to powtórnej rejestracji. Za co można zostać zablokowanym? Cytując nowy regulamin:

Organizator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć z Programu Uczestnika (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o uczestnictwo w Programie), który: