Żabka i DHL zacieśniają współpracę. Za paczkę zapłacimy żappsami?

DHL eCommerce Polska ogłosiło zacieśnienie współpracy z siecią sklepów Żabka, co może oznaczać nowy rozdział w obszarze logistyki i dostaw w Polsce. Nowy model współpracy zakłada bezpośrednią umowę pomiędzy obiema firmami, co ma przyczynić się do zwiększenia efektywności sieci DHL POP oraz zoptymalizowania procesu zarządzania przesyłkami. Dodatkowo, partnerzy planują realizację wspólnych działań promocyjnych i komunikacyjnych, co może przynieść korzyści obydwu firmom, ale co najważniejsze z naszej perspektywy: także klientom.

Przesyłki obsługiwane przez DHL będą teraz głównie wysyłane z ponad 10 000 sklepów sieci Żabka, co stanowi istotny krok w rozwoju sieci punktów obsługi paczek (DHL POP) oraz automatów paczkowych (DHL POP BOX). Jak czytamy w komunikacie, decyzja o bezpośredniej współpracy jest wynikiem długotrwałego partnerstwa obu firm, które trwa od 2017 roku.

Bezpośrednia współpraca DHL i Żabki. Co to może oznaczać?

Co istotne, punkty DHL POP nadal będą funkcjonować w sklepach sieci Żabka, więc jeśli korzystaliście z nich do tej pory, to możecie spać spokojnie, bo w tej kwestii nic się nie zmieni. Usługi DHL w sklepach Żabka, takie jak nadawanie i odbieranie paczek, także nie ulegają na tę chwilę modyfikacjom, ale nie będziemy ukrywać, że tak bliskie partnerstwo powinno otworzyć szansę na zupełnie nowe możliwości i opcje dla klientów.

W redakcji spekulujemy, że w grę w przyszłości może wchodzić zbieranie i rozliczanie punktów, czyli Żappsów za przesyłki odbierane/nadawane w sklepach Żabka, a docelowo marzy nam się obsługa wszystkich paczek wewnątrz aplikacji Żabki. InPost pokazał, jak łatwo i przyjemnie może odbywać się nadawanie i odbieranie paczek, a duet DHL-u z Żabką ma szansę im się mocno postawić. Na przestrzeni lat Żabka udowodniła, że rozwój swoich usług wewnątrz aplikacji prowadzi po prostu świetnie, więc może wdrożenie obsługi usług kurierskich nie jest wcale takim szalonym marzeniem.