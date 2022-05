Hot dog robota lepszy niż człowieka? Wkrótce się przekonasz w Żabce

Jeżeli zastanawia Cię to, czy robot jest w stanie zrobić lepszego hot doga niż człowiek - w jednym ze sklepów Żabka Nano można się przekonać. Ciekaw jestem, czy byłby w stanie zapytać: "ej, jakie sosy wariacie?" - Żabka jednak zapewnia, że wszystko dzieje się zupełnie automatycznie i - co ciekawe - z użyciem sztucznej inteligencji. Nie wiem, co ma AI do hot dogów, ale dobrze: wierzę na słowo. Bo czemu nie?

Na razie są to testy w formule Family&Friends. Jeżeli znasz kogoś, kto pracuje w Żabce lub sam jesteś jej pracownikiem: być może masz możliwość skorzystać z niesamowitej możliwości wypróbowania bułki z parówką od robota. Jeżeli wszystko pójdzie tutaj dobrze, nic nie będzie stało na przeszkodzie przed tym, aby spróbowali takich hot dogów klienci. Sieć sklepów chwali się tym, że jest to proces prosty i co ważne - higieniczny.

Żabka ma już 26 sklepów w formule Nano: są to miejsca, które są w pełni autonomiczne. Nie ma w nich kasjerów, więc mogą bez problemu pracować całą dobę, we wszystkie dni. Niestety, Żabka Nano nie ma na razie ogromnego zasięgu: wśród miast-szczęśliwców znajdują się Kraków, Gdańsk, Piaseczno, Poznań, Sopot i Warszawa. W Rzeszowie na Żabkę Nano będę musiał jeszcze chwilę pewnie poczekać. Również same Żabki Nano funkcjonują w formie testów wewnętrznych sieci: rozlokowano je z rozmysłem w różnorodnych miejscach takich jak dworce, stacje metra (tutaj tylko Warszawa), na uczelniach czy nawet sklepy wielkopowierzchniowe.

Żabka dokładnie sonduje okolicę i w Żabce Nano znajdziesz to, co najlepiej schodzi

Na dworcu będą to głównie rzeczy gotowe, "do wzięcia na drogę", a na osiedlu mieszkaniowym typowe produkty spożywcze i środki czystości: coś, co szybko zużywamy i chcemy dokupić coś na szybko. Sam traktuję Żabkę na swoim osiedlu - gdy coś się skończy, muszę kupić wkłady do elektronicznego papierosa, albo jestem (hehe) spragniony: uderzam właśnie tam. Po co miałbym jechać do większego sklepu?

A takiego hot doga bym chętnie zjadł.