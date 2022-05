Pracuj, ucz się i graj. Warszawskie centrum e-sportowe rusza z akcją wsparcia uchodźców z Ukrainy

Wojna na Ukrainie pokazała, że gamerskie środowisko – choć bardzo zróżnicowane – potrafi zjednoczyć się w słusznej sprawie. Społeczności skupione wokół konkretnych gier od momentu rozpoczęcia konfliktu naciskały na developerów, aby Ci wycofali z Rosji swoje produkcje i usługi. Gracze łączyli się także w zbiórkach na rzecz ofiar wojny, a akcję podchwytywały duże gamingowe podmioty i branżowe media. Wojna trwa jednak dalej. Miliony obywateli Ukrainy próbują zacząć w Polsce życie na nowo, a do tego nierzadko potrzeba sprzętu. I tu pomoc znów przychodzi od społeczności graczy.

Ucz się, pracuj i graj. Na sprzęcie z najwyższej półki

Komputer, dostęp do internetu i przestrzeń robocza. Wydawać by się mogło, że to rzeczy absolutnie błahe i podstawowe. Jednak uciekając z kraju pogrążonego wojenną pożogą nie ma czasu na zaprzątanie sobie głowy technologią użytkową, a w obcym kraju trzeba przecież jakoś funkcjonować. Opracować i wydrukować CV, rozpocząć naukę języka i podjąć pracę. Nie każdy w tej wyjątkowej sytuacji może pozwolić sobie na nabycie niezbędnych narzędzi. Warszawskie FPS Center we współpracy z AMD postanowiło więc wyciągnąć pomocną dłoń.

Źródło: FPS Center

Akcja „Refugee day center” ma na celu stworzenie kompleksowego miejsca, do cyfrowego wsparcia uchodźców z Ukrainy. FPS Center to po brzegi wypchane high-endowym sprzętem centrum treningowe dla graczy. Miejsce, w którym dotychczas można było wynająć sektory pełne światowej klasy komputerów do rozgrywania spotkań e-sportowych, otwiera się na naszych wschodnich sąsiadów. Od 30.05 do 30.06 w FPS Center zlokalizowanym na pierwszym piętrze warszawskiej Galerii Ursynów (od 10:00 do 18:00) trwać będą swoiste dni otwarte, którym przyświeca idea oparta o trzy filary.

Przede wszystkim nauka. Każde stanowisko komputerowe zostanie wyposażone w kurs języka polskiego, aby ułatwić uchodźcom z Ukrainy aklimatyzację w kraju. Po drugie praca. Na miejscu można bezpłatnie przygotować i wydrukować CV, a pracownicy pomogą znaleźć odpowiednią profesję i będą wspierać przy kontakcie z urzędami. Osoby, które mają możliwość pracy zdalnej, mogą od razu zająć stanowisko i wrócić do zawodu korzystając z wydajnych komputerów. Nie można zapomnieć także o integracji, a przecież nic tak nie zbliża, jak wspólne granie. Autorzy inicjatywy chcą dać szansę dzieciom i młodzieży na nawiązanie nowych znajomości pod opieką doświadczonych e-sportowych trenerów i opiekunów. Młodzi Ukraińcy połączą w ten sposób naukę z zabawą.

Pomoc w znalezieniu mieszkania i kontaktach z bliskimi

To oczywiście niejedyne możliwości. Organizatorzy chętnie pomogą także w poszukiwaniu mieszkania, oferując pomoc w kontaktach z właścicielami nieruchomości w języku polskim. Na miejscu można skorzystać także z szerokopasmowego WiFi oraz specjalnych przestrzeni do komfortowego kontaktu z bliskimi, wyposażonych w popularne komunikatory, takie jak Skype, Telegram, WhatsUp czy Facebook. Odwiedzający będą mogli skorzystać także z otwartego dostępu do owoców i napojów.

Pełne szczegóły akcji wraz ze wskazówkami dojazdu – w języku polskim, ukraińskim i angielskim – znajdują się na oficjalnej stronie FPS Center.

Stock image from Depositphotos