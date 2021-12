Czworonożny pies-robot Boston Dynamics rusza w tournée po Polsce

O tym, co w swoich laboratoriach robi Boston Dynamics wie już chyba każdy i nawet laik kojarzy nazwę firmy z zaawansowaną robotyką. Nie od dziś my (i wiele innych serwisów) informujemy o tym, jak daleko zespół tamtejszych techników popycha komercyjne wykorzystanie robotów w codziennym życiu. Jednym z najpopularniejszych produktów jest "psi", czworonożny robot Spot, który jest przeznaczony do pomocy tam, gdzie ludzie nie mogą wejść. Zamysłem firmy było to, by Spot pracował w trudnych warunkach, np. tam, gdzie występuje promieniowanie bądź istnieje ryzyko uszczerbku na zdrowiu, m.in. na budowach i odciążał ludzi z ryzykownych zadań. Do tej pory Spot był wykorzystywany m.in. na terenie reaktora w Czarnobylu, a także - do pomocy policji, choć sama firma nie do końca wie, czy chce, by roboty były zaangażowane po jakiejkolwiek stronie konfliktu. Jeżeli miałbym przytoczyć jednak najczęstsze wykorzystanie Spota, to byłaby to zdecydowanie promocja robotyki. W takim też celu robot ten często pokazywany jest na wystawach i w centrach robotyki, a także - w różnych klipach wideo.

Teraz Spota od Boston Dynamics będzie można zobaczyć także w Polsce

Jak wynika z otrzymanych materiałów prasowych, w najbliższym czasie Spot znajdzie się w naszym kraju i każdy będzie mógł zobaczyć jego i jego możliwości na specjalnie zorganizowanych pokazach. Jak zapewne wiecie, jakiś czas temu Boston Dynamics zostało kupione przez Hyundaia, dzięki czemu to właśnie w Hyundai Electrified w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu będzie można zobaczyć Spota w akcji. Jak przyznaje sama firma, Spot w Polsce będzie promować robotykę, sztuczną inteligencję i autonomiczną nawigację, a także elektromobilność.

Niestety, firma nie zdradziła, kiedy dokładnie będzie można zobaczyć robota w poszczególnych miastach - zapewne dowiemy się tego, kiedy swoje testy z jego wykorzystaniem zakończy zespół Hyundai Motor Poland, do którego dyspozycji robot ma być oddany w pierwszej kolejności. Mimo wszystko, jest to zdecydowanie bardzo ciekawy ruch ze strony firmy i obecność na takich pokazach jest obowiązkowa dla wszystkich fanów robotyki w naszym kraju.

Wybierzecie się, żeby zobaczyć Spota w Polsce?