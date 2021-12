"Lex TVN" - Prezydent Andrzej Duda powiedział: "weto"

0

17 grudnia, dosyć niespodziewanie do porządku obrad Sejmu weszło głosowanie nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji - wymagana większość odrzuciła weto Senatu, tym samym zgodnie z procesem legislacyjnym trafiła ona na biurko Prezydenta RP. Andrzej Duda zareagował nadzwyczaj szybko i podjął decyzję o odmówieniu podpisania noweli i skierowaniu jej do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Jakie są przyczyny weta Prezydenta Andrzeja Dudy?