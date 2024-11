Zakupy w Żabce “na krechę“. Sprawdź, jak chcą to zrobić

Żabka bardzo dynamicznie i prężnie rozwija się w Polsce. Świadczy o tym fakt, że kolejne sklepy pojawiają się jak grzyby po deszczu. Dochodzi już nawet do takich sytuacji, że w promieniu 150 metrów są już ze cztery lub nawet pięć sklepów z zielonym logotypem. Jednak wszystko wskazuje na to, że Żabka nie zamierza ograniczać się do inwestowania w kolejne placówki. Firma rozważa wprowadzenie na rynek nowej usługi finansowej. Klienci będą mogli kupować "na zeszyt".

Żabka chce wprowadzić własną kartę płatniczą

Żabka analizuje rynek w celu wprowadzenia własnej karty płatniczej. Taką informację przekazał portal Cashless, zajmujący się tematami fintechu, bankowości i płatności bezgotówkowych. Według informacji, które udało im się pozyskać, za pośrednictwem karty płatniczej Żabki będzie można płacić również poza placówką. Co więcej, mowa tu o karcie z limitem kredytowym, który chociaż niewielki, bo mowa tu o zakupach do 1000 złotych, pozwoliłby robić zakupy "na krechę".

Doniesienia serwisu Cashless zostały potwierdzone przez biuro prasowe Żabki, jednak cały projekt ma być na bardzo wczesnym etapie organizacyjnym. W chwili obecnej trwają dopiero poszukiwania instytucji, gotowej pełnić funkcję pożyczkodawcy.

- odpowiedziało Biuro Prasowe Żabki na zapytanie serwisu Cashless.

Żabka jest siecią niewielkich sklepów spożywczych, działających w Polsce na zasadzie franczyzy. Firma została założona jeszcze w 1998 roku. W ramach tej sieci w Polsce funkcjonuje już ponad 10 tysięcy sklepów.

Grafika: depositphotos