BLIK już w Revolucie. Jak to działa?

We wrześniu tego roku dziennik Rzeczpospolita informował, że Revolut szykuje się na prawdziwą rewolucję – wprowadzenie obsługi BLIK-a. To jedna z najpopularniejszych metod płatności w Polsce, z której każdego dnia korzysta miliony Polaków. W pierwszej kolejności z nowej funkcjonalności mogli korzystać pracownicy fintechu, później udostępniona została ona w ramach testów friends & family, no i na koniec z udziałem wybranej grupy klientów. I tego ostatniego ostatniego etapu testów doczekaliśmy się kilka tygodni , gdyż niektórzy użytkownicy Revoluta w Polsce, którzy nie są powiązani w żaden sposób z firmą, zgłaszali, że w ich aplikacji pojawiła się możliwość aktywacji płatności realizowanych przez BLIK-a. Teraz z tej funkcji powinni móc korzystać wszyscy posiadacze konta w tej aplikacji.

Reklama

Użytkownicy Revoluta w Polsce chcący korzystać z BLIK-a mają możliwość opłacania w ten sposób zamówień online, w sklepach stacjonarnych oraz wypłacać gotówkę w bankomatach. Na ten moment nie ma możliwości przekazywania sobie pieniędzy na telefon, czy płatności bez podawania kodu. Niewykluczone jednak, że funkcje te pojawią się w przyszłości. Warto zaznaczyć, że transakcje BLIK-iem mają dzienne limity. Choć te w fazie testów były dość niskie – 5000 zł i 10 transakcji dziennie, wraz z uruchomieniem funkcjonalności dla wszystkich, zostały one znacznie podniesione. Obecnie, klienci Revolut chcący płacić BLIK-iem muszą liczyć się z dziennym limitem w wysokości 50 tys. zł lub 100 transakcji. By móc ponownie skorzystać z tej wygodnej płatności, należy odczekać 24 godziny. Warto też zaznaczyć, że płatności BLIK są realizowane wyłącznie w naszej walucie.

BLIK w Revolucie. Jak skorzystać?

By skorzystać z płatności BLIK w aplikacji Revolut, należy spełnić kilka warunków. Oto one:

posiadać urządzenie urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci komórkowej, posiadać aplikację Revolut, posiadać konto Revolut, które będzie wykorzystywane do transakcji BLIK, zaakceptować ten Regulamin oraz Regulamin kont osobistych, aktywować usługę BLIK w aplikacji Revolut.

Aby wykonanać zlecenie płatnicze w formie transakcji BLIK, musisz je autoryzować poprzez wykonanie wszystkich poniższych czynności:

wygenerowanie Kodu BLIK, wprowadzenie Kodu BLIK w witrynie internetowej sprzedawcy, na terminalu POS lub w bankomacie, zaakceptowanie transakcji BLIK w aplikacji Revolut.

Revolut w swoim regulaminie zwraca też uwagę na kilka kwestii – w szczególności na sytuacje, w których płatności wykonywane przez BLIK nie będą mogły być zrealizowane. Firma odmówi zrealizowania zleconej transakcji BLIK, jeśli:

Twoje konto Revolut zostało zamknięte lub zablokowane, uwierzytelnianie umożliwające weryfikację Twojej tożsamości nie przebiegło pomyślnie, wprowadzono nieprawidłowe dane podczas autoryzowania transakcji BLIK, przekroczono limit czasu na zatwierdzenie transakcji BLIK wskazany w aplikacji Revolut, Kod BLIK wygasł, kwota transakcji BLIK, którą chcesz zrealizować, jest wyższa niż Twoje dostępne saldo, przekroczyłeś dostępny dzienny limit transakcji BLIK.

W przypadku odmowy zrealizowania transakcji BLIK aplikacja poinformuje o tym użytkownika i w miarę możliwości poda przyczyny odmowy.