BLIK oczarował Polaków. Kolejne granice pękły z hukiem

Polski Standard Płatności - operator płatności mobilnych BLIK, podzielił się dziś wynikami za III kwartał 2024. Jeśli spodziewaliście się, że wzrosty popularności tej usługi w końcu muszą wyhamować, to muszę Was rozczarować.

Niemal już od 10 lat, czyli od momentu uruchomienia płatności mobilnych BLIK, usługa ta notuje nieustające wzrosty popularności, i to nie jakieś procentowe, a mierzone w kilkudziesięciu procentach kwartalnie. Nie inaczej jest w raporcie na III kwartał 2024 roku.

17 mln aktywnych użytkowników BLIKA

Zacznijmy od liczby dnia dla BLIKA, a więc od aktualnej liczby aktywnych użytkowników (przynajmniej jedna transakcja w miesiącu) tej usługi - na koniec III kwartału było to już 17,4 mln!

Jakbym miał porównać to do innej, równie popularnej usługi, z której aktywnie korzystają Polacy, na pierwszą myśl przychodzą mi (chyba tylko nie tylko mi) - Paczkomaty InPostu. Ma to swoje odzwierciedlenie w liczbach, bo InPost na początku listopada opublikował swoje wyniki, a według nich już 18,9 mln osób korzysta z tych maszyn tylko w naszym kraju, a aplikacja InPost Mobile miała na koniec kwartału 13,1 mln użytkowników.

Ponad 2 mld transakcji BLIKIEM w rok

Można już z całą pewnością stwierdzić, iż na koniec roku granica 2 mld transakcji BLIKIEM zostanie przekroczona. Od początku tego roku dokonano ich już 1,7 mld, a tylko w III kwartale aż 625 mln.

Dla porównania, w III kwartale 2022 było ich „zaledwie” 324 mln. PSP wyliczył, iż w III kwartale 2024 roku, użytkownicy wykonywali średnio 81 transakcji BLIKIEM na sekundę.

Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Od początku tego roku użytkownicy BLIKA zrealizowali ponad 1,7 mld transakcji, co niemal dorównuje wynikowi uzyskanemu w całym ubiegłym roku. Przyjęta przez nas strategia na kolejne trzy lata zakłada podwojenie naszego biznesu, nie tylko pod względem liczby transakcji.

Najpopularniejsze kanały płatności BLIKIEM

Nadal najpopularniejszym kanałem płatności BLIK, z którego korzystamy jest e-commerce, który jednak systematycznie traci swój udział na rzecz płatności na numer telefonu P2P oraz płatności zbliżeniowych BLIKIEM w sklepach stacjonarnych.

Jeśli chodzi o płatności w sklepach internetowych, ich popularność rośnie w tempie 50 mln rok do roku od 2020 roku, a w III kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku o 60 mln.

Popularność BLIKA w kanale online, jest już dużo wyższa niż płatności kartami, zarówno pod względem liczby transakcji, jak i ich wartości.

Monika Król:

BLIK stał się naturalnym, wręcz oczekiwanym elementem polskiego e-commerce, dlatego z dużym zaangażowaniem rozwijamy ten segment. W pierwszej połowie roku wprowadziliśmy usługę BLIK Płacę Później w dwóch bankach, dostarczając użytkownikom wygodną i elastyczną formę rozliczeń.

Już podobne wzrosty - o 50 mln transakcji, notują płatności BLIKIEM na numer telefonu P2P.

Jak i płatności w terminalach w sklepach stacjonarnych - oczywiście głównie za sprawą płatności zbliżeniowych BLIK, które to stanowią już połowę wszystkich transakcji BLIKIEM w terminalach.

Podsumowanie wyników BLIKA robi naprawdę wrażenie i nie spodziewałbym się tu żadnego wyhamowania, w najbliższym dającym się przewidzieć okresie. Pamiętajmy, że do systemu rozliczeń BLIK dołączył właśnie Revolut, z którego korzysta aktualnie 4 mln mocno „ucyfrowionych” rodaków.

Źródło: PSP BLIK/InPost/Revolut.