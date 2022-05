Lisek rozszerza swoją ofertę dowozu zakupów. Kurier przywiezie kupione produkty nie tylko do naszego domu, ale także w inne wskazane na mapie miejsce. To świetne rozwiązanie dla osób spędzających ciepłe dni na świeżym powietrzu.

Lisek zadebiutował w Polsce w 2018 r. Pierwotnie w Warszawie, gdzie działał przez dwa lata w ramach pilotażu. Firma ze swoją usługą powróciła na rynek w marcu 2021 r. i wraz z otworzeniem kilkudziesięciu magazynów i działaniem w 13 miastach pozwala na wygodne robienie zakupów bez wychodzenia do sklepu, a ich dostarczenie potrafi trwać zaledwie 10 minut. Obecnie Lisek rośnie w siłę. Usługa może pochwalić się przychodem z pierwszego kwartału, który był o 300% większy niż w całym ubiegłym roku. Zainteresowanie stale rośnie. Jak informują przedstawiciele firmy, użytkownicy Liska często wracają do aplikacji i robią kolejne średnio 5-6 razy w miesiącu. A nowa usługa z pewnością przyniesie jeszcze więcej klientów.

Lisek z nową usługą dowozu zakupów na pinezkę. Na plażę, do parku, gdziekolwiek

Lisek uruchamia tak zwany "dowóz zakupów na pinezkę". Zakupy można zamówić już nie tylko pod wskazany adres domowy, ale do dowolnej lokalizacji w jednym z obsługiwanych miast i obszarów. Dowóz zakupów na pinezkę kierowany jest do osób, które spędzają wolny czas na powietrzu. Dowóz dostępny będzie w parkach, na plażach i innych miejscach użytku publicznego. Funkcjonalność działa we wszystkich 13 miastach, w których dostępny jest Lisek czyli w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Piasecznie, Ząbkach, Markach i we Wrocławiu.

Co ciekawe, z nowej funkcji można korzystać już od dwóch tygodni. Twórcy aplikacji zaznaczają, że już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem użytkownikom. Coraz cieplejsze i dłuższe dni będą sprzyjać robieniom zakupów "na mieście" spędzając wolny czas w plenerze. Lisek ma być pierwszą tego typu usługą w kraju, która wprowadziła możliwość dowozu zakupu "na pinezkę" w Polsce.

Źródło: informacje prasowe