Tak naprawdę to współpraca trzech graczy: Banku BNP Paribas, sieci sklepów Żabka oraz Mastercarda, która ma potrwać przez najbliższy rok.

W jej ramach Żabka będzie udostępniać swoim klientom odwiedzającym ich sklepy specjalne komunikaty na swoich multimedialnych panelach o tej akcji, z kodem QR pozwalającym na szybką instalację aplikacji mobilnej banku - GOmobile i założenie z jej poziomu konta w ramach promocji „Jesteś wygrywem”. Tu już wchodzi do gry Mastercard, który to po otwarciu konta z kartą Mastercard przekaże nowym klientom banku e-vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka.

Tomasz Dymowski, Tribe Leader Omnichannel for Retail w Banku BNP Paribas:

To pierwsza na polskim rynku współpraca banku i sieci handlowej na tak dużą skalę. Bezprecedensowe są również możliwości, jakie wspólnie zaoferujemy – każda osoba może wejść do sklepu Żabka wyłącznie ze swoim smartfonem i wyjść z niego jako Klient Banku BNP Paribas, ciesząc się całą gamą dodatkowych benefitów. Nie musi chodzić do placówki, szukać rozwiązań w Internecie, ani czekać na kuriera z umową.

Ciekawiej jednak zapowiada się wspomniana wcześniej loteria z pulą nagród wynoszącą 1,5 mln zł. Klienci płacący kartą w sklepach Żabka i autonomicznych Żabka Nano z automatu mogą wziąć udział w losowaniu, między innymi e-voucherów na zakupy w sklepach Żabka o wartości 500 zł i nagród pieniężnych:

co tydzień - 5 000 zł,

co miesiąc - 50 000 zł,

a na koniec losowanie nagrody głównej - 500 000 zł

Każdy zakup za kwotę minimum 10 zł to 10 losów w loterii, a każda inna kwota to jeden los. Loteria ta ma potrwać 12 miesięcy, a jej regulamin znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: BNP Paribas

