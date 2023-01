Kradłeś żappsy, to masz problem

Żappsy to swego rodzaju program lojalnościowy obowiązujący w sklepach Żabka. Za zakupy dostajemy wirtualne monety, które później można wymienić na konkretne produkty w sklepie, np. darmową kawę, hot-doga czy jakiś napój z oferty. Okazuje się jednak, że aplikacja nie została najlepiej napisana i posiadała błąd, który pozwalał na samodzielne doładowanie konta dowolną ilością żappsów. Nie będę się tutaj zagłębiał w techniczne szczegóły, te lepiej wytłumaczy wam Niebezpiecznik, ale na szczęście dziura została już załatana, a nieuczciwi klienci mają teraz blokowane konta. Niestety podana metoda w miniony weekend szybko rozniosła się po internecie i wiele osób chwaliło się zakupami dokonanymi za nieuczciwie zdobyte monety. Teraz będą musiały ponieść tego konsekwencje.

Doładowanie żappsów odbywało się przy pomocy specjalnie spreparowanej komendy, każdy musiał zrobić to na swoim koncie i wykorzystać konkretny "token", który uwiarygodniał taką transakcję po stronie serwera. Token był prawdopodobnie tylko jeden, więc namierzenie wszystkich nieuczciwych klientów nie powinno być trudne. Pierwsi z nich mają już blokowane konta, a do niektórych podobno zapukała już nawet policja. Nic w tym dziwnego, nieuczciwe nabijanie żappsów to zwyczajna kradzież, a za takową trzeba ponieść konsekwencje, szczególnie jeśli są na to niezbite dowody.

Nie zazdroszczę wszystkim tym, którzy połasili się na darmowego hot-doga kupionego za kradzione żappsy. Żabka z pewnością będzie dążyła do ustalenia osób, które skorzystały z tej nielegalnej "promocji" i można się spodziewać, że cała sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Dla wielu będzie to sroga nauczka na przyszłość.

źródło: Niebezpiecznik