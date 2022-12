Nowy pomysł sklepów Żabka. Żabka Drive to rozwiązanie niczym w popularnych sieciach fastfood

Żabka Drive - nowy koncept sklepu Żabka stworzony z myślą o kierowcach. Co miałoby go wyróżniać?

O tym że sieć Żabka rozwija się w ekspresowym tempie przekonywać nie muszę chyba nikogo. Na mapach małych i dużych miejscowości placówek handlowych wciąż przybywa — a przy okazji włodarze marki nie boją się inwestować w nowe pomysły i testować rozwiązań, jakich dotychczas na naszym rynku jeszcze nie było. I choć sklepy Żabka Nano pojawiają się i (z niewiadomych mi przyczyn) znikają — to wielu których miało okazję z nich skorzystać ocenia to doświadczenie pozytywnie. Ale "samodzielne" sklepy to jeszcze nie wszystko. Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, teraz sieć pracuje nad zupełnie nowym pomysłem dla swoich punktów. Czym jest Żabka Drive?

Żabka Drive - pomysł na nowy format sieciówki

Redakcja Wiadomości Handlowych kilka tygodni temu dotarła do informacji, że sieć sklepów pracuje nad zupełnie nowym formatem, który ma być dedykowany kierowcom. Pierwsze wyobrażenie to - rzecz jasna - punkty "drive through", które znamy z popularnych sieci fastfoodów, gdzie zamówienia odbierane są bez konieczności wysiadania z samochodu. I faktycznie — włodarze sieci na zapytanie Wiadomości Handlowych odpowiedzieli, że to "formuła drive, gdzie podróżujący będą mogli szybko zakupić np. kawę, hot doga czy zrobić szybkie zakupy śniadaniowe". Odpowiedź skwitowano jednak tym, że jeszcze jest za wcześnie, by zdradzać jakiekolwiek szczegóły. Z nieoficjalnych informacji do których udało się dotrzeć redakcji wspomnianego portalu wynika, że pierwsze - testowe - Żabki Drive miałyby pojawić się już w najbliższych tygodniach — wspomina się nawet grudzień, albo styczeń przyszłego roku.

Ale poza samymi informacjami, Wiadomościom Handlowym udało się dotrzeć także do zestawu grafik które przedstawiają Żabkę Drive. A przynajmniej twszystko wskazuje, że tak miałaby ona prezentować się w praktyce, kiedy sklepy pojawią się w miastach i... poza nimi. Niestety — materiały nie są zbyt wysokiej jakości, ale wyraźnie na nich widać jak całość miałaby wyglądać w praktyce. Są ekrany z ofertą, są punkty dostaw — no i miejsca parkingowe, w których wszyscy klienci mogliby też spokojnie zostawić swoje samochody.

Czy taki format sklepów Żabka faktycznie zawładnie Polską? Czas pokaże. Na tę chwilę sieć sklepów kojarzona jest przede wszystkim z gęstą, miejską, zabudową — kolejni ajenci próbują swych sił w co bardziej obleganych miejscach gdzie tylko się da. Jedni stawiają na centra miast, inni na blokowiska. Jednym udaje się zdobyć większy lokal, inni ledwo się mieszczą. Format Żabka Drive bez wątpienia wymagać będzie zupełnie innego podejścia do tematu — i nie da się ukryć, że sprawdziłby się najlepiej przede wszystkim na obrzeżach oraz... w trasie. Problem polega jednak na tym, że tam mamy już stacje benzynowe oferujące podobny zakres produktów. Ale kto wie - może jeżeli uda się to połączyć z łatwym zamawianiem i opłacaniem zakupów online, a ostatecznie będziemy wyłącznie podjeżdżać i odbierać zakupy... to zadziała?