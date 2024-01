3 miesiące Spotify Premium za darmo do odebrania w Żappce

Dokładnie tydzień temu Spotify wprowadziło pierwszą w Polsce podwyżkę subskrypcji Premium, dziś nieco na osłodę serwis ten przystąpił do sekcji partnerów w aplikacji Żappka - „Wszystko za żappsy”.

Wspomniana podwyżka na Spotify wprowadzona została 8 stycznia tego roku, i od tego dnia za poszczególne plany subskrypcji, nowi użytkownicy muszą zapłacić:

Premium Individual - 23,99 zł miesięcznie,

Premium Student - 12,99 zł miesięcznie,

Premium Duo - 30,99 zł miesięcznie,

Premium Family - 37,99 zł miesięcznie.

Podwyżka dla aktualnych użytkowników zacznie obowiązywać od 1 kwietnia.

Spotify Premium za darmo w aplikacji Żappka



Dzięki najnowszej promocji w aplikacji Żappka, również nowi użytkownicy Spotify Premium mogą odsunąć nieco w czasie tę podwyżkę, wystarczy robić zakupy w Żabce z aplikacją Żappka.

Do grona partnerów zewnętrznych, których unikatowe oferty dostępne są dla użytkowników aplikacji Żappka w specjalnej sekcji „Wszystko za żappsy”, dołączyło Spotify. Od teraz klienci sieci mogą wymieniać zebrane w aplikacji żappsy, czyli punkty lojalnościowe, na 3-miesięczne bezpłatne członkostwo Spotify Premium dla nowych użytkowników.

Ile tych żappsów trzeba uzbierać, by odebrać kod na Spotify Premium? Mniej więcej tyle, co potrzeba na darmową paczkę chipsów. Wystarczy 500 żappsów, które przekłada się na zakupy za łączną kwotę 125 zł (wydane 1 zł na zakupy w Żabce = 4 żappsy).



Jak odebrać kod na Spotify? Po uzbieraniu wymaganej liczby żappsów, wystarczy wejść na stronę Spotify, dołączyć do Spotify Premium i wprowadzić otrzymany kod w aplikacji Żappka, w polu: „Zweryfikuj swój kod”.

Po udanej aktywacji kuponu mamy 3 miesiące darmowej subskrypcji Spotify Premium w planie Individual, a po darmowym okresie zacznie obowiązywać miesięczna opłata w kwocie 23,99 zł miesięcznie. Oczywiście, w każdej chwili darmowego okresu możemy zrezygnować z tej subskrypcji.

Źródło: Żabka.

