Z jakiej aplikacji najlepiej zamówić jedzenie?

Mając dostęp do dziesiątek restauracji i wygodne płatności online coraz częściej decydujemy się na wygodę zamawiania jedzenia przez aplikacje mobilne. W ostatnich latach swoją pozycję na rynku zacementowało kilku znaczących graczy. Jesteście ciekawi, jakie aplikacje do zamawiania jedzenia cieszą się w Polsce największą popularnością? Co je wyróżnia? Jakie są ich mocne strony? Sprawdzamy.

Zamawianie jedzenia – porównanie najpopularniejszych usług w Polsce

Mimo że restauracje często zachęcają nas do bezpośredniego zamawiania jedzenia u nich, a sami restauratorzy skarzą się na wysokie marże pośredników, komfort zamawiania jedzenia w aplikacjach często bierze w nas górę. Ale którą aplikację wybrać, skoro oferują podobne funkcje? Postanowiliśmy przyjrzeć się im z bliska. Wybraliśmy Uber Eats, Glovo, Pyszne.pl oraz Wolta.

Uber Eats

Uber Eats, będący częścią globalnej platformy Uber, ze względu na rozpoznawalność marki w Polsce już dawno zyskał dużą popularność. Oferta obejmuje szeroki wybór restauracji, a intuicyjny interfejs ułatwia przeglądanie menu oraz składanie zamówień. Niektórzy użytkownicy skarżą się na wyższe ceny, duże prowizje za dowóz i ograniczoną dostępność restauracji w niektórych regionach. Od niedawna Uber Eats oferuje subskrypcję usług dostępną pod nazwą Uber One. W ramach miesięcznego abonamentu możemy bez limitu korzystać z darmowych dostaw.

Glovo

Glovo to aplikacja znana ze swojej wszechstronności. Nie tylko dostarcza jedzenie, ale także inne produkty i usługi – kwiaty, kawę i przekąski. Firma pozwala również zamówić asortyment z apteki lub sklepu Biedronka. Na Glovo znajdziemy też szeroki wybór restauracji. Na plus na pewno warto zaliczyć liczne okresowe promocje. Jeśli chodzi o minusy – tu również zdarzają się dość wysokie prowizje za dowóz posiłków. Warto zauważyć, że Glovo wchłonęło innego dużego gracza, który rozkręcał modę na aplikacje do zamawiania jedzenia w Polsce, czyli PizzaPortal.

Pyszne.pl

Pyszne.pl to holenderski gigant, który na rynku międzynarodowym funkcjonuje pod wieloma różnymi nazwami, m.in. Just Eat, Takeaway.com lub Liferando. Będąc jednym z pionierów w obszarze dowozu jedzenia, oferuje dostęp do restauracji niemal w całej Polsce. W przeciwieństwie do wymienionych tu konkurentów bardzo często restauracje współpracujące z Pyszne.pl decydują się na korzystanie z usług własnych kurierów. Minus jest wówczas taki, że nie możemy w czasie rzeczywistym śledzić naszego zamówienia na mapie. Co na plus? Na pewno możliwość zbierania punktów, które można później wymienić na kody rabatowe (nie tylko na Pyszne.pl).

Wolt

Wolt to aplikacja, która umożliwia zamawianie jedzenia oraz dostarczanie zakupów ze sklepów. Ciekawostka – na liście tych dostępnych w Łodzi, oprócz sieci popularnych supermarketów, można znaleźć również sieć... sex-shopów. Wolt oferuje szeroką gamę restauracji oraz częste promocje. Wolt działa obecnie w Polsce w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Łódź.

Porównanie funkcji i cech aplikacji

Ocena wielu elementów omawianych tu aplikacji to kwestia preferencji i subiektywnych odczuć. Poniżej kilka naszych spostrzeżeń.

Dostępność restauracji – Każda z aplikacji ma imponujący wybór restauracji, ale Pyszne.pl może okazać się bardziej dostępne w mniejszych miastach, gdzie nie działają kurierzy Bolta lub Uber Eats.

Interfejs użytkownika i łatwość obsługi – Wszystkie aplikacje mają dość intuicyjne interfejsy. Każda oferuje filtrowanie restauracji i dania, ułatwiając użytkownikom znalezienie preferowanych opcji.

Ceny, promocje i dodatkowe opłaty – Pyszne.pl często oferuje niższe ceny, gdyż restauratorzy wysyłają do klienta własnych kurierów. W przypadku Glovo lub Uber Eats możemy spotkać się z dodatkowymi kosztami obsługi i dowozu. Aplikacje warto porównywać pod kątem cen, choćby w tych restauracjach, gdzie zamawiamy najczęściej. Nie można też zapominać o sezonowych promocjach i punktach, które pozwala zbierać Pyszne.pl.

Wybór najlepszej aplikacji do zamawiania jedzenia w Polsce zależy od indywidualnych preferencji użytkowników. Każda z wymienionych platform ma swoje zalety i wady, dlatego warto rozważyć własne priorytety i oczekiwania przed dokonaniem wyboru. Poświęcenie kilkunastu minut na ich porównanie to najlepsze co można zrobić, zanim na dobre przyzwyczaimy się do jednej z nich. Warto mieć tu na uwadze restauracje, z których zamawiamy najczęściej – czasami ceny w różnych aplikacjach mogą się od siebie różnić.