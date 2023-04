Brak drukarki to już nie problem. Paczkę wyślesz Pocztą Polską bez drukowania etykiety!

Kto ma w dzisiejszych czasach drukarkę w domu? Chyba więcej osób nie ma, niż ma, tak więc do tej pory aby wysłać paczkę Pocztą Polską, musieliśmy wspomagać się drukarką w pracy swojej bądź u znajomych.

Pocztex - nadawanie paczek bez etykiety

Na szczęście to już przeszłość, Poczta Polska poinformowała właśnie, iż wprowadziła możliwość nadawania paczek w ramach usługi Pocztex, bez konieczności drukowania i naklejania na nich etykiety. Oczywiście wcześniej trzeba wygenerować jej numer na stronie usługi - https://www.pocztex.pl/ i przepisać go na paczkę.

Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej:

Nadania bezetykietowe to kolejny kamień milowy dla naszej sztandarowej usługi kurierskiej Pocztex. Wcześniej do wysłania przesyłki potrzebowaliśmy drukarki, nożyczek i taśmy. Komplikowało to i wydłużało proces przygotowywania paczki. Na szczęście te czasy odchodzą w zapomnienie. Dzięki dodatkowej funkcjonalności, Pocztex oferuje już wysłanie przesyłki bez etykiety. Wystarczy na paczce markerem lub flamastrem napisać unikalny, wygenerowany wcześniej indywidualny numer przesyłki Pocztex. W ten sposób przygotowaną paczkę można zanieść do jednego z wielu tysięcy sklepów, funkcjonujących w ramach sieci Pocztex PUNKT i wygodnie wysłać do adresata.



Jakie to punkty? Obecnie nadać paczkę bez etykiety możemy w sklepach Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek, Arhelan czy w Delikatesach Centrum, a więc na pewno któryś z nich znajdziecie w swojej lokalizacji lub w drodze do/z szkoły/pracy - do tego w szerokim horyzoncie czasowym, przynajmniej w godzinach od 6 do 23.

Źródło: Poczta Polska.