Ponad 40% specjalistów IT nie instaluje aktualizacji na swoim komputerze

Serwis z ogłoszeniami o pracę w branży IT - theprotocol.it, podzielił się dziś z nami wynikami swojego ciekawego badania, które obrazują to, jak chronimy się aktualnie przed cyberatakami.

Nie ma tygodnia w ostatnich latach, w których to media nie alarmowałyby o kolejnych cyberatakach i nowych sposobach na wyłudzenia danych, służących do wykradania środków finansowych z naszych kont.

Potwierdzają to też dane statystyczne, aż ponad połowa badanych potwierdza, że zna osobę, która była celem jednego z cyberataków w ostatnim czasie, a jedna na trzy przyznają, iż doświadczyła takowego osobiście przynajmniej raz w swoim życiu.

Wspomniane informacje w mediach o kolejnych cyberatakach, zawierają często najpopularniejsze ich formy - na szczęście, bo jak pokazują wyniki przedmiotowego badania, odnosi to pozytywny skutek, aczkolwiek nie na nas wszystkich.

Przed najpopularniejszymi cyberatakami, a więc phishingiem chronimy się nie klikając w linki od nieznanych kontaktów - 60% wskazań, no ale 40% pozostaje jednak nadal podatnych na tę formę ataku.

Nieco ponad połowa badanych stosuje różne hasła do różnych kont, w zasadzie to pożądane przyzwyczajenia, ale chyba bardziej zabezpieczalibyśmy się przed wyciekiem, gdybyśmy powszechniej stosowali dwuskładnikowe uwierzytelnianie - jak na razie jest to poziomie 35% wskazań.

Paweł Rzepa, Lead Ethical Hacker w SoftServe Poland:

Potrzebna jest edukacja i przypominanie o regularnym sprawdzaniu bezpieczeństwa swoich danych w rządowym serwisie https://bezpiecznedane.gov.pl/. Każde urządzenie, które zbiera nasze dane i jest podłączone do Internetu, potencjalnie może narazić nas na niebezpieczeństwo. Zdecydowana większość inteligentnych urządzeń domowych nie jest odpowiednio zabezpieczona przed zagrożeniami i często zawiera znane podatności, które łatwo mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.

Co do tematu wpisu, a więc proaktywnego zabezpieczenia urządzeń, z których na co dzień korzystamy - komputera osobistego czy smartfona, mniej niż połowa rodaków aktualizuje je regularnie.

Co ciekawe, a jednocześnie niepokojące - 1/4 ankietowanych uważa, że ryzyko zagrożenia cyberatakami jest mniejsze na smartfonach niż na komputerach, a tylko 1/3 zdaje sobie sprawę, że to mit.

Nie bez powodu, wyniki tego raportu opublikowano właśnie teraz, kiedy ryzyko stania się ofiarą cyberataków jest nad wyraz duże w skali całego roku. Wszystko oczywiście za sprawą trwających wyprzedaży poświątecznych i noworocznych, na co zwraca uwagę dziś Kamil Sztandera, ekspert serwisu ChronPESEL.pl:

Okres wyprzedaży sprzyja przestępcom. Niższa cena na wielu kupujących działa jak magnes i ma taką moc, że tracą zdrowy rozsądek. Wiele osób dostanie e-maile kierujące do fałszywych stron z wyjątkowymi okazjami, które tak naprawdę służą wyłudzeniu ich danych. Będą też SMS-y informujące o konieczności dopłaty niewielkiej kwoty, żeby odebrać paczkę, czy telefony od zatroskanych policjantów bądź pracowników banków, którzy poinformują, że właśnie ktoś próbuje włamać się na nasze konto. Nie dajmy się na to nabrać.

Jako, że to portal ściśle związany z branżą IT, theprotocol.it przepytał również specjalistów z tej dziedziny, jak oni zabezpieczają się przed cyberatakami. Okazuje się, że ich wskazania są wyższe tylko o kilka punktów procentowych, jeśli chodzi o uwierzytelnianie dwuskładnikowe (+8 p.p) czy aktualizacje zabezpieczeń na swoich urządzeniach - komputerach czy smartfonach (+7 p.p.).

Paweł Rzepa:

Jestem zdziwiony wynikami dla grupy osób specjalizujących się w obszarze IT. Jasno wynika z nich, że np. ponad 40% specjalistów i specjalistek nie instaluje aktualizacji na swoim komputerze. Osoby, które zawodowo zajmują się pracą w IT muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka takiej lekkomyślności.

Na koniec, nieco bardziej optymistyczne dane z raportu, a mianowicie - zdecydowana większość badanych jest świadoma jak ważne jest skorzystanie z zabezpieczeń na nowo zakupionych urządzeniach, a jednocześnie dba o to, by wymieniając je na nowe - skasować wrażliwe dane i pliki ze starych sprzętów.

Źródło: theprotocol.it

Stock Image from Depositphotos.