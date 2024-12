Wiejska gmina stała się jednym z pionierów Smart Water. Poznaj Skoroszyce!

Technologie “smart” stają się nieodłączną częścią życia w wielkich miastach, ale kto powiedział, że innowacje nie mogą dotyczyć również małych miejscowości? Skoroszyce, niewielka gmina na Opolszczyźnie, udowadnia, że nowoczesność jest właśnie tu i teraz, także i na wsi. Dzięki współpracy z Orange Polska oraz firmą Pronal, Skoroszyce wprowadziły system Smart Water — rozwiązanie, które zmienia na lepsze nie tylko gospodarkę wodną w gminie, ale — co ważne — także codzienne życie mieszkańców.

Modernizacja na miarę XXI wieku

Realizowany w Skoroszycach projekt to inwestycja na ponad 6,1 miliona złotych, z czego aż 4,75 miliona pokryto z dofinansowania rządowego w ramach programu Polski Ład. Projekt obejmował:

rozbudowę stacji uzdatniania wody, która pozwala na stabilne dostawy wody w czasie największego zapotrzebowania; wymianę 1745 wodomierzy na nowoczesne urządzenia ze zdalnym odczytem; montaż hydrantów, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Jeszcze dwa lata temu mierzyliśmy się z przestarzałą infrastrukturą. Latem, gdy wzrastał pobór wody, brakowało jej w niektórych rejonach. Ludzie musieli czekać na przywrócenie dostaw, a my na naprawy systemu. To było wyraźne wezwanie do działania – mówi Bernard Rudkowski, zastępca wójta Skoroszyc.

Smart Water – technologia dla ludzi

Centralnym elementem projektu jest system Smart Water, opracowany przez Orange. Jego główne zalety to:

zdalny odczyt wodomierzy : dane przesyłane są za pomocą sieci GSM, dzięki czemu inkasenci nie muszą odwiedzać domów mieszkańców;

: dane przesyłane są za pomocą sieci GSM, dzięki czemu inkasenci nie muszą odwiedzać domów mieszkańców; wykrywanie awarii w czasie rzeczywistym : system automatycznie rejestruje wycieki, próby kradzieży i inne anomalia, które wymagają interwencji odpowiednich instytucji;

: system automatycznie rejestruje wycieki, próby kradzieży i inne anomalia, które wymagają interwencji odpowiednich instytucji; precyzyjna analiza zużycia: gmina może lepiej zarządzać zasobami, a mieszkańcy płacą tylko za faktycznie wykorzystaną wodę.

Wprowadzenie wodomierzy zdalnego odczytu to milowy krok w naszej gospodarce wodnej. Dzięki nim możemy monitorować wycieki, przewidywać awarie i minimalizować straty. To nie tylko technologia, ale prawdziwa zmiana jakości życia. - wyjaśnia Bernard Rudkowski.

System działa dzięki sieci LTE-M od Orange, a w trudno dostępnych miejscach, takich jak studnie wodomierzowe czy piwnice, zastosowano anteny GSM zasilane bateryjnie. Takie podejście zapewnia skuteczność przesyłu danych praktycznie z każdego punktu. Daje też możliwość szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości, co przekłada się na oszczędności i spokój mieszkańców.

Ekologia w praktyce

Jednym z największych wyzwań współczesności jest ochrona zasobów wody. W Polsce mamy porównywalne zasoby wody pitnej co Egipt, co czyni gospodarne wykorzystanie wody priorytetem. System Smart Water pozwala na automatyczne wykrywanie wycieków, w istotny sposób minimalizuje więc marnotrawstwo. Każdy litr zaoszczędzonej wody to wkład w dbałość o środowisko dla przyszłych pokoleń.

Ekologia to już nie wybór, a konieczność. Wymiana wodomierzy pozwala nam lepiej dbać o środowisko i szybko reagować na potrzeby mieszkańców – mówi zastępca wójta Skoroszyc. Warto podkreślić, że redukcja strat wody przyczynia się nie tylko do ochrony zasobów, ale również do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych infrastruktury wodociągowej.

Korzyści dla każdego mieszkańca

Nowoczesne technologie przynoszą korzyści również bezpośrednio mieszkańcom. Zdalne odczyty umożliwiają wystawianie rachunków częściej i w mniejszych kwotach, co poprawia ich ściągalność. Co więcej, precyzyjne dane eliminują błędy i pozwalają unikać sporów. Mieszkańcy zyskują też świadomość swojego zużycia wody, co często prowadzi do bardziej odpowiedzialnych postaw w zarządzaniu gospodarką wodną w ujęciu konkretnego gospodarstwa czy instytucji.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: szkoła nie działa w nocy, a mimo to rejestrujemy zużycie wody. Dzięki nowym technologiom możemy od razu zareagować, informując o możliwej awarii. To nie tylko oszczędność, ale też budowanie zaufania mieszkańców – tłumaczy Rudkowski. Tego typu rozwiązania są szczególnie przydatne w miejscach publicznych, takich jak właśnie szkoły, urzędy czy ośrodki zdrowia, gdzie kontrola nad zużyciem wody ma kluczowe znaczenie.

Skoroszyce inspiracją dla innych

Przykład Skoroszyc pokazuje, że nawet małe gminy mogą czerpać z zaawansowanych technologii. Lokalna społeczność zyskała nie tylko stabilne dostawy wody, ale również narzędzia do bardziej odpowiedzialnego zarządzania zasobami. Dzięki wdrożeniu Smart Water gmina stała się wzorem dla innych samorządów, pokazując, że innowacyjne podejście do tej kwestii może przynieść wymierne efekty.

Technologia Smart Water to coś więcej niż innowacje. To narzędzie, które pomaga nam lepiej zarządzać wodą, planować przyszłość i budować odpowiedzialną społeczność. Wierzę, że nasz przykład pokaże innym gminom, jak wiele można osiągnąć dzięki przemyślanym inwestycjom – podsumowuje Bernard Rudkowski. Wdrożenie tego typu systemu wymaga zaangażowania i współpracy wielu stron, ale rezultaty mówią same za siebie.

Technologie przyszłości w Twojej gminie?

System Smart Water od Orange działa już w ponad 50 miejscowościach w Polsce, od małych gmin po wielkie miasta, jak Kraków czy Szczecin. Mamy więc dowód na to, że inwestycje w technologie mogą przynosić korzyści każdemu – od budżetów samorządów, przez środowisko, aż po komfort codziennego życia mieszkańców. Może warto, aby Twoja gmina również na tym skorzystała? To może być solidny krok w kierunku przyszłości także mniejszych jednostek terytorialnych. Nikt nie powiedział, że z nowoczesnych rozwiązań mogą korzystać tylko mieszkańcy miast. Pionierzy, m.in. w Skoroszycach, już to wiedzą!