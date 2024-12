Apple zaczęło rozsyłać wiadomości do swoich użytkowników o swojej decyzji zakończenia wsparcia dla zapisów w iCloud dla wybranych urządzeń ze wskazanym systemem operacyjnym. Jednocześnie uspokaja i przypomina, w jaki sposób można zabezpieczyć cenne dane.

Reklama

Masz urządzenia z tym systemem i używasz iCloud? Zabezpiecz wszystko!

Apple przypomina wszystkim użytkownikom wciąż korzystających z urządzeń pracujących na systemie iOS 8 oraz tych wcześniejszych, że niebawem rozpocznie się proces usuwania danych z tych systemów. Dotyczy to oczywiście nie urządzeń fizycznych, lecz ich danych z usługi iCloud. Jest to równoznaczne ze wstrzymaniem wsparcia dla tej usługi dla iOS 8 i wcześniejszych.

Dotknięte tą zmianą urządzenia to:

iPhone:

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod Touch:

iPod Touch 5 generacji

iPod Touch 6 generacji

iPad

iPad 2

iPad 3 generacji

iPad 4 generacji

iPad Air 1 generacji

iPad Air 2

iPad Mini 1 generacji

iPad Mini 2

iPad Mini 3

Po ponad dziesięciu latach od premiery kończy się wsparcie iCloud dla iOS 8 - 8.4.1

Firma przypomina, że to w żaden sposób nie wpłynie na dane, które są już przechowywane na urządzeniach i przypomina, że kopia zapasowa w iCloud to nie jest jedyna opcja, która istnieje. Można ją też stworzyć lokalnie. Użytkownicy systemów Windows 10 i 11 mogą to uczynić przy pomocy aplikacji Urządzenia Apple oraz dla starszych systemów jest to iTunes. Użytkownicy komputerów z systemem Mac, mogą kopie lokalne wykonać po prostu w Finderze lub jeżeli jest to starsze urządzenie, w preinstalowanej wersji iTunesa.

Dlaczego się to dzieje? Apple opublikowało minimalne wymagania systemowe do obsługi iCloud, które się zaczynają od urządzeń z zainstalowanym co najmniej iOS9. Naturalnie, jeżeli z jakiegoś powodu ktoś tego nie zrobił, lecz może, to wystarczy zaktualizować iOS 8 do kolejnej wersji.