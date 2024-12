Wpadka Apple, przypadkiem zdradzili nadejście nowych urządzeń

Najwyraźniej wśród plików aktualizacji dla systemu macOS Sequoia do wersji 15.2, znajdują się dwie pozycje, które jeszcze nie istnieją. Nazwa tych dwóch plików sugeruje nadejście nowych modeli, popularnych laptopów firmy.

Wpadka Apple, nowe komputery coraz bliżej

W najświeższej aktualizacji, którą już można pobrać na wszystkie kompatybilne urządzenia działające na macOS, znalazły się dwa pliki, których tam nie powinno być. Nazywają się one "Mac16,12" oraz "Mac16,13" i odnoszą się one do nadchodzących, nowych modeli MacBooków. Pod tymi skrótami, skrywają się odświeżone MacBooki Air z procesorem M4, a skoro już teraz doszło do takiej wpadki, można spokojnie założyć, że do premiery dojdzie już nadchodzącej wiosny.

Doniesienia na temat nadchodzących modeli, były już sygnalizowane jakiś czas temu, przez znaną wtyczkę wszystkich spraw wokół Apple - Marka Gurmana z Bloomberga. MacBooki Air mają być kolejnymi, które dołączą do linii urządzeń działających z procesorem M4, tworząc w końcu harmonię wśród wszystkich urządzeń giganta z Cupertino.

Byłaby to kontynuacja niespodziewanego ruchu, którego wszyscy fani Apple byli świadkami w tym roku. Gdy firma po cichu zaktualizowała specyfikacje swoich tanich laptopów przy okazji premiery nowego Maca Mini. Dzięki temu doszło do ujednolicenia wszystkich urządzeń na macOS i żadne już nie ma poniżej 16GB RAM. Z aktualizacją linii w przyszłym roku, MacBook Air dołączyłby do pozostałego grona komputerów z procesorem M4.

Bynajmniej nie chodzi tutaj o dobre uczynki dla użytkowników i zmniejszenie problemu przy wyborze nowego sprzętu. Wręcz przeciwnie. Apple daje jasny sygnał, że będzie gotowe na erę sztucznej inteligencji, bowiem to właśnie te procesory przyniosą do na przykład Maca Studio i Pro, tak pożądane opcje jak ray tracing oraz wspierają Neural Engine w wykonywaniu zadań zleconych Apple Intelligence.