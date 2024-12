Apple ogłasza wyniki. Oto lista zwycięzców App Store Awards 2024

Apple zaprezentowało laureatów prestiżowego konkursu App Store Awards 2024, wyróżniając 17 aplikacji i gier, które w wyjątkowy sposób wpłynęły na życie użytkowników oraz globalną kulturę. Tegoroczni zwycięzcy, wybrani spośród 45 finalistów, to zarówno niezależni twórcy, jak i wielonarodowościowe zespoły, które wykazały się innowacyjnością, doskonałym projektem oraz najwyższą jakością interakcji.

Najlepsze aplikacje roku

Tytuł aplikacji roku na iPhone’a zdobyło Kino od Lux Optics Inc., które przekształca codzienne fotografie w kadry godne filmowych produkcji. Na iPadzie triumfował Moises od Moises Systems Inc., oferujący muzykom zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Użytkownicy Maca docenili Adobe Lightroom za nowy poziom edycji zdjęć, a Lumy od Raja V. na Apple Watch pomogło uchwycić magię codzienności dzięki analizie ruchu słońca.

Technologie immersyjne zdominowała aplikacja roku na Apple Vision Pro – What If…? An Immersive Story od Disneya, która przenosi użytkowników w fascynujący świat Marvela.

W kategorii gier wyróżniono tytuły, które nie tylko bawią, ale również inspirują. Na iPhone’a najlepszą grą okazało się AFK Journey od Farlight Games, oferujące pełną akcji przygodę. Na iPadzie triumfował Squad Busters od Supercell, łączący rywalizację z zabawą, a na Macu rozbawiła użytkowników gra Thank Goodness You’re Here! od Panic, Inc.

W kategorii Apple Arcade wyróżniono Balatro+ za rewolucję w grach karcianych, a na Apple Vision Pro zwyciężyła gra THRASHER: Arcade Odyssey, oferująca kolorowe i kosmiczne światy.

Oto pełna lista gier i aplikacji

Aplikacja roku na iPhone’a: Kino od Lux Optics Inc.

Aplikacja roku na iPada: Moises od Moises Systems Inc.

Aplikacja roku na Maca: Adobe Lightroom od Adobe Inc.

Aplikacja roku na Apple Vision Pro: What If…? An Immersive Story od Disneya.

Aplikacja roku na Apple Watch: Lumy od Raja V.

Aplikacja roku na Apple TV: F1 TV od Formula One Digital Media Limited.

Gra roku na iPhone’a: AFK Journey od Farlight Games.

Gra roku na iPada: Squad Busters od Supercell.

Gra roku na Maca: Thank Goodness You’re Here! od Panic, Inc.

Gra roku na Apple Vision Pro: THRASHER: Arcade Odyssey od Puddle, LLC.

Gra roku na Apple Arcade: Balatro+ od Playstack Ltd.

Co ciekawe, polska aplikacja DailyArt została nagrodzona w konkursie App Store Awards w kategorii „Wpływ na kulturę”. Aplikacja, która ożywia historię sztuki, została wybrana z grona 12 finalistów, wyłonionych z 1,8 miliona aplikacji dostępnych w serwisie App Store.