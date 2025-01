Za zakupy w tym sklepie zapłacisz w ramach abonamentu. Tak wygodnie jeszcze nie było

Plus dołącza do Orange, Play i T-Mobile i pozwoli abonentom posiadającym sprzęty Apple wybrać nową formę płatności – numer telefonu. To pozwala płacić za zakupy na jednym rachunku.

Plus przekonuje, że nowa forma płatności, która rozliczana jest wraz z rachunkiem za abonament to same korzyści. Operator wskazuje na kilka z nich:

Wygoda – wszystkie opłaty są na rachunku u operatora.

Kontrola – dzięki możliwości ustawienia limitu wydatków możemy kontrolować portfel swój i dzieci. Wystarczy na dany numer wysłać SMS aktywujący limiter.

Autoryzacja – każdy zakup poprzedzony jest wybraną formą autoryzacji – np. za pomocą Face ID lub kodu, co zabezpiecza przed dokonaniem przypadkowego zakupu.

Przejrzysta faktura – każda transakcja jest uwzględniona na rachunku.

Zainteresowani? By móc korzystać z tej formy płatności, abonenci Plusa posiadający sprzęty Apple muszą aktywować usługę. Sama aktywacja sprowadza się do kilku kroków:

W ustawieniach konta Apple należy przejść do sekcji „Zarządzaj płatnościami” (dla wyższych wersji iOS „Płatność i wysyłka”).

Wybrać opcję „Dodaj metodę płatności”.

Z wyświetlonych opcji kliknąć „Telefon komórkowy”.

Wprowadzić numer telefonu (zarejestrowany w sieci Plus).

Na wskazany numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym, który należy wprowadzić w wyznaczonym polu.

To wszystko. Każda kolejna transakcja w App Store, w ramach płatności w aplikacjach, czy innych usługach Apple będzie realizowana w ramach abonamentu. Plus dołącza więc do Orange, Play i T-Mobile, które już teraz oferują klientom możliwość płacenia w App Store "numerem telefonu" i rozliczanie płatności w ramach abonamentu. Dzięki temu nie trzeba podpinać do konta Apple ID karty kredytowej/debetowej lub korzystać z BLIKa, którym można doładować środki na koncie.

Informacje o zakupach dokonanych w AppStore, iTunes Store, iBooks, Apple Music i innych usługach Apple w ramach zakupów mobilnych będzie wyszczególniona w załączniku do faktury. Warto też sprawdzić warunki oferty dla poszczególnych operatorów. Przykładowo, Orange informuje o miesięcznych limicie dla tego typu płatności, który wynosi 300 zł.