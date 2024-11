Pakiet internet plus telefon: pojawiły się niebywałe okazje

Internet mobilny do domu z dużymi limitem transferu danych lub bez limitu, do tego z abonamentem komórkowym za około 80 zł? To teraz możliwe, dzięki promocjom Black Week w Orange i Play.

Dziś w południe, dzieliłem się z Wami zestawieniem ofert na abonament komórkowy ze światłowodami, które to w ofercie łączonej są aktualnie bardzo atrakcyjne - zarówno pod względem ceny, jak i zawartości. Okazuje się, że podobnie korzystnie można połączyć abonament komórkowy z internetem mobilnym, jeśli nie mamy w swojej lokalizacji dostępu do światłowodów.

Internet mobilny do domu z abonamentem komórkowym w Play

Wyjątkowo, zaczniemy niealfabetycznie, bo promocja Black Week w Play obejmuje nie tylko ofertę łączoną, ale i z osobna na sam abonament komórkowy.

Jeśli chodzi o sam abonament komórkowy, pakiet M i pakiet L możemy wykupić w cenie 20 zł miesięcznie niższej przez całą umowę. Mowa tu o nowych klientach, jak i przenoszących numer od innych operatorów. W ten sposób, za pakiet z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem 150 GB transferu danych, zapłacimy obecnie 50 zł miesięcznie - to 10 zł mniej, niż plan S+ z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu. Z kolei w planie L - obecnie za 70 zł miesięcznie, mamy internet bez limitu transferu danych i prędkości w pierwszym roku, a w drugim roku umowy z limitem 300 GB.

To jeśli chcemy sam abonament komórkowy. Przejdźmy jednak już do oferty łączonej - HOMEBOX. W ramach tego pakietu, możemy aktualnie nabyć abonament komórkowy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz internet - bez limitu danych i prędkości do smartfona.

Do tego osobną kartę SIM do routera mobilnego, z limitem transferu 300 GB w miesiącu. Łącznie za taki zestaw zapłacimy 85 zł miesięcznie, a więc tak naprawdę po 42,50 zł za usługę.

Nie ma obecnie korzystniejszej oferty - z taką zawartością, w takiej cenie. Podobnie rzecz się ma w przypadku wyboru wyżej wymienionych samych abonamentów komórkowych - to teraz najtańsze abonamenty z taką zawartością.

Co jednak, jeśli potrzebujemy większych limitów, przynajmniej na karcie SIM do mobilnego routera WiFi? Spójrzcie na promocję w Orange.

Internet mobilny do domu z abonamentem komórkowym w Orange

Orange z jednej strony, dał najtańszy obecnie na rynku samodzielny pakiet na internet mobilny do domu - mamy tu limit 500 GB transferu danych za 50 zł miesięcznie. Z drugiej strony, dał ofertę łączoną na internet mobilny z abonamentem komórkowym, jeszcze tańszą niż obecnie w Play i z większymi limitem w routerze WiFi.

Nie bez powodu zestawił je wszystkie razem obok siebie, bo jakby ktoś pomyślał, że wykupi sobie samodzielny pakiet internetu mobilnego i dobierze do tego najtańszą ofertę na kartę w Orange za 31 zł z limitem transferu 30 GB w miesiącu, to zauważy od razu, że zapłaci więcej niż w zestawie z bogatszym abonamentem komórkowym.

Za internet mobilny z limitem 500 GB, wraz z abonamentem komórkowym z limitem transferu danych 300 GB w miesiącu, zapłacimy obecnie 80 zł miesięcznie przez całą umowę - to po 40 zł za usługę. Natomiast w pakiecie Orange Love Mini bez limitu za 105,00 zł - mamy podobnie abonament komórkowy z limitem 300 GB transferu danych miesięcznie, ale już w mobilnym routerze WiFi - internet bez limitu transferu danych i prędkości. Wychodzi tu nam, po 52,50 zł za usługę.

