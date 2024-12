Wiemy do kogo trafi Premier League. Ten operator nabył wyłączne prawa

No i się wyjaśniło – wiemy już, kto przejmie po wychodzącym z Polski Viaplay rozgrywki najlepszej ligi piłkarskiej. Plotki oficjalnie się potwierdziły, bo już niebawem rozgrywki Premier League obejrzymy w CANAL+.

CANAL+ pokaże 3 kolejne sezony rozgrywek Premier League

O tym, że Viaplay ucieka z Polski, dowiedzieliśmy się już dawno, ale dopiero dziś kibice przekonali się, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za transmisję meczów Premier League. CANAL+ na oficjalnej stronie potwierdziło, że podmiot nabył wyłączne prawa do angielskiej ekstraklasy w sezonach 2025/26, 2026/27 i 2027/28. To oznacza, że w różnych kanałach CANAL+ obejrzy aż 380 spotkań takich zespołów jak Liverpool, Manchester City czy Arsenal. Stacja telewizyjna poinformowała też, że kibice mogą liczyć na profesjonalne analizy z piłkarskimi ekspertami w studio, a także materiały zza kulis i wywiady z zawodnikami.

„Chcemy, aby CANAL+ pozostał pierwszym wyborem dla fanów sportu, dlatego od lat inwestujemy w rozwój naszej oferty stawiając na jakość, różnorodność i najlepsze emocje. Powrót Premier League na anteny CANAL+ to dla nas ogromny powód do dumy, ponieważ wiemy jak bardzo kibice w Polsce cenią tę ligę i jej niepowtarzalny charakter” – Edyta Sadowska, prezes i dyrektor generalna CANAL+ Polska

To chyba jedna z najlepszych opcji dla kibiców. Canal+ nie tylko ma już doświadczenie w transmisji meczów Premier League, ale też posiada prawa do Ligi Mistrzów, PKO BP Ekstraklasy i wybranych spotkań hiszpańskiej LaLiga EA SPORTS. Jeśli uda się to wszystko zmieścić w ramach jednej subskrypcji, to fanom futbolu uda się oszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Stock image from Depositphotos