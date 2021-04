Za jakimi funkcjami w iPhonie tęsknię? Możecie się zdziwić

3D Touch

Wprowadzony w iPhonie 6s nowy sposób interakcji z interfejsem poprzez mocniejsze naciśnięcie ekranu był świetnym pomysłem, ale okazał się nazbyt skomplikowanym rozwiązaniem dla zwykłego użytkownika. Dysponujące dokładnymi danymi popularności tej funkcji Apple na pewno zauważyło niską częstotliwość korzystania z 3D Touch, dlatego w nowszych modelach (od iPhone Xr) już ta technologia się nie pojawiła i zastąpił ją Haptic Touch. Można śmiało zakładać, że w ten sposób firma zaoszczędziła kilka groszy, bo nie było potrzeby korzystać z droższych paneli.

Dłuższe przytrzymanie palca na ekranie wydaje się bardziej naturalnym działaniem, aniżeli mocniejsze naciśnięcie, ale w kilku sytuacjach to właśnie technologia 3D Touch błyszczała. Za każdym razem będę wracał do klawiatury ekranowej, gdzie mocniejsze naciśnięcie w dowolnym miejscu pozwalało swobodnie nawigować kursorem wewnątrz tekstu. Teraz można osiągnąć podobny efekt przytrzymując palec na spacji, ale to nie jest ten sam poziom komfortu w mojej ocenie. 3D Touch pozwoliło wprowadzić menu kontekstowe w wielu miejscach w systemie (na linkach, na ikonach), dzięki czemu dzisiaj działa tam Haptich Touch. Niby to samo, a jednak coś zupełnie innego.

Touch ID

Spodziewamy się, że czytnik odcisku palca wróci w iPhonie 13 i będzie jedną z dwóch biometrycznych metod odblokowywania smartfona Apple, ale dobrze wiemy, że jest to spóźnione o kilka modeli/lat działanie. Co więcej, moim zdaniem Apple nigdy nie powinno było zrezygnować z tej funkcji wprowadzając Face ID w iPhonie X. Jeśli, w ocenie Apple, czytniki pod ekranem nie były na tamtą chwilę wystarczająco satysfakcjonującym rozwiązaniem, to alternatywą było umieszczenie czytnika w przycisku blokady na krawędzi urządzenia. Udało się to zrobić w iPadzie Air 4. generacji i uważam, że do momentu umieszczenia pod ekranem odpowiednio skutecznego czytnika, iPhone powinien być wyposażony w takowy w innym miejscu.

