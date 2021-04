Apple planowało iMessage na Androida. Teraz wiemy dlaczego z niego zrezygnowano

iMessage to jeden z elementów, który dość skutecznie przywiązuje użytkowników do ekosystemu Apple. Niegdyś był on moim niewątpliwie ulubionym komunikatorem, ale po latach jego miejsce zajął sprawniej działający i multiplatformowy Telegram. Nie zmienia to jednak faktu, że na co dzień wciąż korzystam z iMessage — i przy czasowej nieobecności Macbooka dość boleśnie odczułem ograniczenia do platform Apple, bo wszystkie te rozmowy zmuszony byłem prowadzić z poziomu smartfona lub tabletu. Niegdyś plotkowało się o tym, że gigant z Cupertino miał plan, by komunikator trafił także na Androida. Teraz, dzięki przesłuchaniom w walce Epic Games i Apple dowiadujemy się więcej na ten temat. Wiemy też, dlaczego z niego zrezygnowano.