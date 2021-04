Rynek Androida jest pocięty na malutkie kawałeczki, bo każdy sprzęt to zupełnie inna para kaloszy. Kiedy producent ma kilkadziesiąt (a nawet kilkaset) modeli smartfonów w swoim portfolio, zadbanie o wsparcie dla każdego z nich przez wiele lat jest… niewykonalne. Apple ma w tej kwestii znacznie łatwiejsze zadanie – i widać to na każdym kroku. A oprócz tego, że Apple oferuje wieloletnie wsparcie dla swoich urządzeń, to sami użytkownicy bardzo chętnie z niego korzystają. Jeżeli wierzyć najnowszym danym udostępnionym przez Mixpanel — 9/10 użytkowników mogących dokonać aktualizacji na swoim smartfonie do iOS 14 zrobiło to.

90,45% użytkowników zainstalowało iOS 14. To się nazywa wynik!

W grudniu mówiło się o tym, że 81% iPhone’ów które miały premierę w ciągu ostatnich 4 lat działało w oparciu o debiutujący kilka tygodni wcześniej system iOS 14. W kwietniu 2021 mowa już o 90,45% użytkowników. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że system debiutował we wrześniu — daje nam to niewiele ponad pół roku. Wynik ten jest o tyle efektowny, że raptem 5,07% korzysta z iOS 13, zaś 4,48% z iOS 12 lub starszych.

Nowe wersje iOS nie zawsze są tak idealne, jak byśmy sobie tego życzyli. Z nowymi funkcjami często przychodzą także… nowe błędy, które irytują i powstrzymują wielu przed sprawną aktualizacją urządzenia. Urządzenia (których jest stosunkowo niewiele) z własnymi układami i autorskim systemem operacyjnym pozwalają Apple wspierać starsze sprzęty znacznie dłużej, niż ma to miejsce w przypadku Androida, gdzie cały ten proces jest dużo bardziej skomplikowany. Może kiedyś się to zmieni — ale póki co — nic tego nie zwiastuje.

