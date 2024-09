PlayStation 5 Pro już jutro! Sony zaprezentuje przyszłość gier wideo

Według dotychczasowych przecieków, podzespoły PS5 Pro mają pozwolić konsoli zyskać lepsze moce obliczeniowe, które mają przełożyć się na:

renderowanie o 45% szybsze niż w PS5

przepustowość pamięci na poziomie 576 GB/s (18GT/s)

ten sam procesor co w PS5, ale z funkcją "High CPU Frequency Mode" zwiększającą jego częstotliwość do 3,85 GHz

2-3x ray-tracing (x4 w niektórych przypadkach)

33,5 teraflopów

skalowania/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

Obsługa rozdzielczości do 8K

Niestandardowa architektura uczenia maszynowego

Akcelerator AI, obsługujący 300 TOPS 8-bitowych obliczeń / 67 TFLOPS 16-bitowych obliczeń

Co więcej, gry, które będą korzystały z mocniejszych podzespołów PS5 Pro, otrzymają specjalne oznaczenie: PS5 Pro Enhanced. Oznacza ono, że uruchamiając gry na mocniejszym sprzęcie, gracze otrzymają jeszcze więcej graficznych usprawnień. Kilka miesięcy temu serwis Insider Gaming zdradził, że twórcy będą mogli zabiegać o ten dopisek, jeśli spełnią odpowiednie wymagania. Informacje te pochodzić mają z kolejnych dokumentów, do których dotarli jego redaktorzy.

Jeśli mówią prawdę, by gra zyskała dodatkowy znaczek "PS5 Pro Enhanced", studia będą musiały zaoferować:

skalowanie rozdzielczości do 4K z wykorzystaniem technologii PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

rozgrywka oferująca stałe 60 klatek na sekundę

rozbudowane efekty ray tracing (2-3x, a w niektórych przypadkach nawet 4x)

PS5 Pro już jutro! PlayStation zaprasza na krótką prezentację

Czego możemy się spodziewać? Oficjalnie Sony mówi jedynie o tym, że prezentacja skupiać się będzie na PS5 oraz innowacjach w grach wideo. Nie da się jednak ukryć, że chodzi właśnie o mocniejszą wersję konsoli PS5, dzięki której zarówno twórcy, jak i gracze będą mogli poczuć moc drzemiącą na tej platformie. O wszystkim opowie nam Mark Cerny, który z PlayStation związany jest od lat i to on jest głównym architektem konsol PlayStation Vita, PS4 i PS5. Nie ma więc żadnych wątpliwości, by to właśnie ojciec obecnej generacji konsol PS opowiedział nam o jej przyszłości.

Wszystkie szczegóły poznamy już jutro o 17:00 czasu polskiego. Choć prezentacja dostępna na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube ma być krótka – trwać będzie ok. 9 minut – z pewnością towarzyszyć jej będą dokładniejsze informacje związane z możliwościami PS5 Pro oraz tego kiedy konsola trafi do sklepów. Jeśli wierzyć poprzednim plotkom, będzie to miało miejsce już 6 grudnia tego roku!