Za darmo to uczciwa cena. Epic Games z prezentem dla graczy

Choć to Steam uważany jest za najlepszą platformę dla graczy PC, część społeczności nie lubi tego, w jaki sposób Valve prowadzi politykę względem społeczności, czy twórców. Nie przeszkadza to jednak w osiąganiu ogromnej liczby klientów. Około 123 mln aktywnych użytkowników miesięcznie (dane Backlinko) robi wrażenie, a Steam stał się już synonimem grania na PC. Konkurencja nie zamierza się jednak poddawać i składać broni. GOG, Epic Games Store i inne starają się jak mogą, by zainteresować klientów swoją ofertą. Epic ma na to sposób – darmowe gry. Sklep twórców Fortnite'a już dawno pokazał, że gracze chętnie sięgają po najpopularniejsze tytuły bez wydawania pieniędzy. I nie mówię tu o wyłącznie produkcjach indie.

Epic Games stoi darmowymi grami. Nie korzystasz? Dużo tracisz

Na przestrzeni ostatnich lat Epic rozdał wiele ciekawych pozycji – zarówno od małych twórców, jak i wielkich firm, które na swoje produkty wydają miliony dolarów. Nie brakuje więc produkcji AAA, które jeszcze niedawno kosztować mogły ponad 300 zł. Na przestrzeni ostatnich lat Epic Games pozwolił zbudować bibliotekę gier, które można przejść, nie wydając ani grosza. A do tego wiele bonusów do takich gier jak Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships oraz EVE Online.

Wrzesień w Epic Games Store w kwestii darmowych gier był obfity. Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland , które zabrało graczy do świata kreskówki, która w Polsce znana jest jako "Pełzaki". Kiedy Tommy, Chuckie, Phil i Lil widzą reklamę nowej gry wideo Reptar, udają, że biorą udział we własnej grze wideo! Przełączaj się między piękną grafiką 8-bitową a grafiką HD, wybierz swoje ulubione dziecko i graj solo lub w trybie współpracy w platformówce w stylu neo-retro. We wrześniu za darmo dano graczom również TOEM, The Last Stand: Aftermath, Super Crazy Rhythm Castle! oraz The Spirit and the Mouse. Do wyboru do koloru.

A co będzie w październiku? Miesiąc zaczynamy dość małą, ale bardzo przyjemną grą, która umili jesienne wieczory przed komputerem. A jest nią Bear and Breakfast:

To relaksująca gra przygodowa, w której wcielasz się w rolę sympatycznego niedźwiedzia próbującego prowadzić pensjonat w lesie. Hank i przyjaciele znajdują opuszczoną chatę i w przebłysku nastoletniego geniuszu postanawiają zamienić ją w dochodowy pensjonat dla niczego nie podejrzewających turystów. W miarę rozwoju działalności na jaw wychodzą tajemnice lasu – Hank wkrótce trafia na historię zawiłą niczym leśne zarośla.

Gra jest dostępna za darmo do 10 października.

A co w przyszłym tygodniu? Epic wraca do dwóch darmowych tytułów, które gracze będą mogli odebrać zupełnie za darmo. Będą to Empyrion - Galactic Survival oraz Outliver: Tribulation.