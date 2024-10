Diablo IV Vessel of Hatred coraz bliżej. Przygotuj się na najgorętszą premierę tej jesieni

Już 8 października fani Diablo IV otrzymają pierwsze poważne rozszerzenie fabularne. Vessel of Hatred zapewnić ma graczom jeszcze więcej piekielnej rozrywki. Jak się przygotować do premiery?

Co przynosi Vessel of Hatred do świata Diablo IV? To przede wszystkim nowy region Nahantu, w tym podziemia, twierdze, zadania poboczne, nowe wydarzenia legionowe oraz rodziny potworów. Do tego klasa nowa klasa spirytysty pozwalająca odkryć nowe sposoby prowadzenia rozgrywki i radzenia sobie z przeciwnikami. W dodatku znajdziecie również:

Sławę regionu Nahantu

Runiczne słowa

Mroczną Cytadelę

Najemników

Podmiasto Kurast

Wymianę zasobów z dodatku Vessel of Hatred

Jeszcze przez kilka dni trwa przedsprzedaż, w ramach której przy zakupie Vessel of Hatred możecie otrzymać kilka bonusów. Co możecie zdobyć?

Śnieżny Lampart Alkor,

Legendarny klejnot Lament Matki do wykorzystania w grze Diablo Immortal

1 miesiąc subskrypcji Game Pass Ultimate dostępny tylko przy zakupie w sklepie Xbox i Battle.net

Diablo IV Vessel of Hatred. Dodatek i aktualizacja do podstawowej gry

Vessel of Hatred to nie tylko dodatek fabularny, z nowym regionem, klasą i dodatkowymi misjami. To także spora aktualizacja podstawowej wersji gry, z której skorzystają wszyscy gracze – nie tylko ci, którzy zdecydowali się na zakup rozszerzenia. Wraz z patchem, który udostępniony zostanie w przyszłym tygodniu w Diablo VI pojawią się te oto zmiany:

Nowy maksymalny poziom: 60

Nowy system poziomów trudności

Nowy maksymalny poziom mistrzostwa: 300

Zmiany systemu mistrzostwa

Przebudowa jakości przedmiotów

2 nowe miejsca na postacie

Nowe umiejętności klasowe i pasywne dla każdej klasy

Nowa funkcja wyszukiwarki drużyny

Nowa zawartość sezonowa

Nowe nagrody sezonowe (postępy sezonowe, karnet bojowy, tablica reputacji)

Jak widać, jest tego sporo i gracze, którzy z Diablo IV byli od początku mogą poczuć się zagubieni. Warto jednak się nie poddawać i zaufać ekipie z Blizzarda – w końcu na tym świecie znają się najlepiej i słuchając głosu społeczności, starają się za wszelką cenę sprostać, często wyśrubowanym do granic możliwości, oczekiwaniom. Czy to się udało? Przekonamy się już w przyszłym tygodniu.