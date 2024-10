Jesień z Xbox Game Pass. W co zagracie w październiku?

Ostatnie miesiące dla graczy Xbox posiadających abonament Xbox Game Pass były naprawdę interesujące. Zarówno maj, jak i czerwiec przyniosły do katalogu m.in. Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume , Brothers: A Tale of Two Sons i premierowe Little Kitty, Big City, EA Sports NHL 24, czy premierowe Senua’s Saga: Hellblade II, Galacticare. Do tego obie części Octopath Traveler, The Callisto Protocol i udostępnione wczoraj premierowo Still Wakes the Deep. Początek wakacji dawał nadzieję, że trend się utrzyma, ale sierpień pokazał, że jakość spadła. Sytuacja jednak się utrzymuje i początek października nie jest jako specjalnie emocjonujący. Gracze będą mieli co wybrać, jednak można było oczekiwać czegoś więcej. W co więc zagracie w najbliższych dniach?

Xbox Game Pass w październiku. W co zagracie?

2.10

MLB The Show 24 (Konsole) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate

(Konsole) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate Open Roads (Konsole) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate

(Konsole) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate Sifu (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

7.10

Mad Streets (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

10.10

Inscryption (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Warto też przypomnieć, że z okazji Tokyo Game Show, które skończyło się w ten weekend, abonament Xbox Game Pass doczekał się kilku gier od japońskich twórców:

All You Need Is Help(Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– Game Pass Ultimate, PC Game Pass Legend of Mana (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Trials of Mana (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.10