Czy można iść do więzienia za korzystanie z AI? Owszem, można

Jednym z niedawnych przypadków, który wywołał wiele kontrowersji i podniósł pytanie o karalność korzystania z AI, jest sprawa mężczyzny z Korei Południowej, który został uznany winnego posiadania dziecięcej pornografii za wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia obrazów dzieci o jednoznacznie seksualnym charakterze. Oskarżony został o naruszenie ustawy o ochronie dzieci i młodzieży i skazany na dwa i pół roku więzienia.

Według informacji podanych przez CNN, mężczyzna wykorzystał program sztucznej inteligencji do stworzenia około 360 obrazów o charakterze seksualnym. Chociaż nie rozpowszechniał tych obrazów, to samo ich stworzenie było traktowane jako przestępstwo. Oskarżony używał różnych fraz odnoszących się do dzieci oraz nagości, aby uzyskiwać te obrazy. Sąd uznał, że były one na tyle realistyczne, że nie można było uznać słów obrony, że nie stanowiły one wykorzystywania seksualnego.

Wszystko to pokazuje, że sądy mogą traktować wygenerowane, ale realistyczne obrazy nieletnich stworzone przy użyciu technologii "wysokiego poziomu" jako treści o charakterze seksualnym. AI stała się narzędziem, które może być wykorzystywane w celu popełniania przestępstw, zwłaszcza tych związanych z wykorzystywaniem dzieci. Okazuje się, że to nie jedyny taki przypadek.

Jednak to nie jedyny przypadek, który wywołał obawy związane z nadużyciem AI. W Hiszpanii niedawno doszło do skandalu, gdy aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, znana jako Clothoff, została wykorzystana do tworzenia deepfake'ów z młodymi dziewczętami. A skoro o deepfake'ach mowa - to jest z nimi ogromny problem w polityce, gdzie próbuje się zdyskredytować przeciwnika za ich pomocą. Tworzone z ich pomocą fake newsy mogą wpłynąć na opinię publiczną i zakłócić procesy demokratyczne. Organizacje i firmy technologiczne podejmują działania, aby wykrywać i zwalczać deepfake'i - tyle, że nie da się z nimi walczyć w efektywny sposób. To niemożliwe, bo nie można tak nagle ich "zakazać".

Eksperci mówią, że AI może być użyta w oszustwach finansowych. Przestępcy mogą używać algorytmów i botów do manipulacji rynkami finansowymi, prowadzenia ataków phishingowych lub oszustw związanych z kryptowalutami. Wprowadzenie odpowiednich przepisów i technologii do wykrywania takich działań staje się niezbędne, aby chronić inwestorów i stabilność rynków. Co więcej, hakerzy mogą wykorzystywać zaawansowane algorytmy do łamania zabezpieczeń systemów informatycznych, kradzieży danych lub prowadzenia cyberataków. Obrona przed takimi zagrożeniami wymaga ciągłego rozwoju bezpieczeństwa cybernetycznego.

Kwestie etyczne związane z nadużyciem AI również budzą wiele obaw. W jaki sposób powinniśmy regulować korzystanie z technologii, aby zachować prywatność i godność jednostek? Jak zabezpieczyć się przed fałszywymi informacjami generowanymi przez AI? Trudno powiedzieć. Wiele krajów opracowuje i aktualizuje swoje przepisy prawne związane z korzystaniem z AI - jednak cały czas są w tyle za tą technologią. Firmy technologiczne również podejmują wysiłki w celu tworzenia narzędzi do wykrywania i zapobiegania nadużyciom AI. Jednak problem ten nie ma łatwego rozwiązania i prawdopodobnie nigdy go mieć nie będzie.

Czy można pójść do więzienia za korzystanie z AI? Wszystko zależy od konkretnych okoliczności i obowiązujących przepisów prawnych. Wspomniane przypadki jasno pokazują, że nadużycie sztucznej inteligencji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Pewne jest jednak to, że wyżej wykazane przykłady to osoby, które zrobiły coś jednoznacznie nagannego, co w naszym kręgu kulturowym jest uznawane za złe i niewłaściwe. Trudno wyobrazić sobie inne powody, dla których ktoś miałby iść do więzienia za korzystanie z AI - świat jednak nas na pewno w tym wyręczy i wkrótce dowiemy się, za jakie jeszcze rzeczy związane z używaniem AI można iść do więzienia...