Muzyk, malarz, pisarz? Możesz być kim chcesz!

Jak zacząć korzystać z AI?

Jeśli chodzi o rozwiązania pozwalające na tworzenie treści tekstowych to bez wątpienia ChatGPT jest najbardziej zaawansowanym modelem. OpenAI udostępnia to narzędzie w wersji 3.5 za darmo i bez większych ograniczeń, dlatego każdy chętny może z niego skorzystać. Jeśli chcecie je wypróbować to wystarczy wejść na stronę openai.com, zarejestrować nowe konto i rozpocząć zadawanie pytań. Dostępna jest też bardziej zaawansowana wersja modelu - ChatGPT 4.0, która ma znacznie większe możliwości, ale aby z niej skorzystać trzeba wykupić abonament. Można to rozważyć gdy będziecie chcieli zaprzęgnąć sztuczną inteligencję do bardziej zaawansowanych zadań bazując na własnych zbiorach danych. Do testów z powodzeniem wystarczy jednak model w wersji 3.5, który pozwoli wam ocenić czy może to być przydatne narzędzie.

Do czego może przydać się generatywna sztuczna inteligencja? Zastosowań jest mnóstwo, począwszy od napisania pisma o rezygnacji z telewizji kablowej, przez reklamacje popsutej pralki, a wygenerowaniu dyktanda dla czwartoklasisty kończąc. ChatGPT doskonale spisuje się w tworzeniu wszelkiego rodzaju tekstów na określony temat, a co najważniejsze świetnie sobie z tym radzi również w języku polskim. Żeby jednak osiągnąć najlepsze efekty trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad związanych z tworzeniem tzw. promptów. Trzeba się po prostu nauczyć zadawać pytania tak aby były jednoznaczne i sztuczna inteligencja dokładnie wiedziała co chcemy osiągnąć.

Źródło: Depositphotos

Jak tworzyć zapytania w ChatGPT?

Efekty jakie możemy osiągnąć dzięki ChatGPT w prostej linii zależą od tego jak dobrze sformujemy swoje pytania i zadania. Warto przestrzegać kilku prostych zasad, a współpraca ze sztuczną inteligencją będzie układać się nam wzorowo. Pozwoliłem je sobie wylistować poniżej. Eksperymentuj z różnymi kombinacjami powyższych wskazówek, aby dostosować prompty do swoich konkretnych potrzeb. Często warto przeprowadzać kilka prób, aby uzyskać optymalne wyniki.

Jasne i konkretne pytania: Sformułuj pytania lub prośby w sposób jasny i konkretny. Unikaj zbyt ogólnych lub wieloznacznych stwierdzeń.

Zamiast "Powiedz coś o jedzeniu", spróbuj "Opisz, jak gotować włoszczyznę z ziemniakami." Dodanie kontekstu: Dostarcz wystarczająco dużo kontekstu, aby model mógł zrozumieć, o co dokładnie pytasz.

Zamiast "Podaj mi informacje o kosmosie", spróbuj "Opowiedz o teorii Wielkiego Wybuchu i jak wpłynęła na ewolucję wszechświata." Specyfikacja formatu: Jeśli oczekujesz konkretnej formy odpowiedzi, zawrzyj to w swoim zapytaniu. Na przykład: "Odpowiedz w formie punktów" lub "Opisz to, jakbyś był reporterem na miejscu zdarzenia." Dodanie emocji lub perspektywy: Wprowadź emocje lub perspektywę w pytania, aby uzyskać bardziej subiektywne odpowiedzi.

Zamiast "Opisz dzień w parku", spróbuj "Opowiedz o swoim ulubionym wspomnieniu z dnia spędzonego w parku." Eksperymentowanie z tonem: Eksperymentuj z różnymi tonami w swoich promptach, aby zobaczyć, jak wpływają na odpowiedzi. Możesz używać formy formalnej, nieformalnej, humorystycznej itp.

Na przykład: "Proszę o formalną odpowiedź na pytanie: Co to jest sztuczna inteligencja?" Unikanie dwuznaczności: Stosuj jasne i jednoznaczne sformułowania, aby uniknąć nieporozumień.

Zamiast "Czy to jest dobry pomysł?", spróbuj "Jakie są zalety i wady wprowadzenia tego pomysłu w życie?" Iteracyjne pisanie: Jeśli otrzymasz odpowiedź, która nie spełnia twoich oczekiwań, spróbuj iteracyjnie modyfikować swoje pytanie.

Zadawaj kolejne pytania w oparciu o poprzednie odpowiedzi, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Zdefiniowanie zakresu: Jeśli pytanie dotyczy tematu o szerokim zakresie, zdefiniuj zakres, aby uzyskać bardziej skoncentrowane odpowiedzi.

Na przykład: "Opracuj krótki opis historii informatyki, skupiając się na wpływie wynalazku komputera osobistego." Inspiracje z rzeczywistości: Wprowadź elementy rzeczywistego życia lub aktualnych wydarzeń, aby uzyskać bardziej aktualne i związane z teraźniejszością odpowiedzi. Uwaga na długość odpowiedzi: Jeśli oczekujesz zwięzłej odpowiedzi, podkreśl to w swoim zapytaniu. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanej, daj modelowi więcej miejsca do rozwoju odpowiedzi.

Jak generować grafiki przy pomocy sztucznej inteligencji?

Oprócz tworzenia tekstów, generatywna sztuczna inteligencja potrafi również tworzyć grafiki. Tutaj sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana, a dostępnych narzędzi jest jeszcze więcej. OpenAI ma swój model DALL-E, który jednak nie jest dostępny w darmowej wersji. Dostępna jest natomiast jego wersja "Lite" w postaci serwisu Craiyon gdzie możemy spróbować swoich sił w darmowej wersji. Jeśli chcecie zatem rozpocząć zabawę z tworzeniem grafik to warto najpierw wypróbować narzędzie dostępne bez opłat. Do innych popularnych modeli należą Visme oraz Bing Image Creator, czyli narzędzie Microsoftu bazujące na technologii od OpenAI.

W przypadku tworzenia grafiki jakość naszych "promptów" też ma ogromne znaczenie i warto trzymać się kilku prostych zasad. Niestety większość dostępnych w sieci narzędzi wymaga aby opisy były w języku angielskim, co może być pewnym ograniczeniem. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet jeśli tak jak w Bingu można korzystać z języka polskiego, to lepsze efekty osiągamy podając polecenie po angielsku. Rynek jest jednak znacznie większy i wpisując w wyszukiwarce "narzędzia do tworzenie grafiki AI" otrzymacie dziesiątki stron, które takie możliwości oferują.

Tworzenie promptów obrazów: Zdefiniuj krótki opis tego, co chcesz zobaczyć, używając prostego i zrozumiałego języka.

Na przykład, "trzy niebieskie jabłka na tle nieba" lub "abstrakcyjny krajobraz z fioletowym światłem". Eksperymentowanie z promptami: Zmień opisy, aby zobaczyć, jakie różnice wprowadzają w generowanych obrazach.

Zwracaj uwagę na detale, takie jak kształty, kolory i kompozycje. Rozmiar i jakość obrazów: Wybierz rozmiar obrazu i jakość, zależnie od swoich potrzeb. DALL-E oferuje różne opcje. Kombinowanie z innymi narzędziami: Po utworzeniu obrazów za pomocą DALL-E, możesz je dalej edytować lub łączyć z innymi narzędziami graficznymi.

Jakie możliwości stwarza generatywna AI?

Jak zatem widać sztuczna inteligencja pozwala znacząco wspomóc nas w tworzeniu treści. W razie potrzeby może generować unikalne opowiadania, artykuły, a nawet wiersze. Doskonale sprawdzi się też jako pomoc w nauce tworząc np. przykłady zadań z matematyki na konkretnym poziomie zaawansowania. Przy pomocy generatywnej sztucznej inteligencji można też tworzyć grafiki do postów w mediach społecznościowych czy zadań szkolnych. Chcecie ubarwić swoją prezentację, to ChatGPT podpowie wam co warto zawrzeć na slajdach, a Craiyon stworzy potrzebne grafiki. Możliwości jest sporo i jestem przekonany, że będą one tylko rosły. Sztuczna inteligencja nie zastąpi może w najbliższym czasie ludzi, ale z pewnością pomoże im w byciu bardziej kreatywnym zajmując się najbardziej żmudnymi zadaniami.

źródło grafiki: Depositphotos