Platforma Mety ma dawno za sobą czasy kiedy użytkowników interesowała przede wszystkim fotografia oraz kiedy to właśnie miłośnicy zdjęć byli priorytetem Instagrama. Wszyscy próbują znaleźć dla siebie chociaż kawałek przestrzeni nie okupowanej przez TikToka.

Tego ważnego elementu brakowało

Stories to jedna z popularniejszych funkcjonalności Instagrama. Dziennie setki użytkowników wrzucają krótkie wideo, które po 24 godzinach znikają i zostają jedynie w archiwum autora. W końcu można pod nimi zostawić komentarz.

Źródło: Depositphotos

Na tę chwilę, możliwość skomentowania materiału jest bardzo uboga. Wręcz uciążliwa, gdyż wiadomość kończy w skrzynce odbiorczej autora. O ile na początku jeszcze jest to jakaś spójna forma kontaktu, tak po czasie, gdy już filmiki znikną, wygląda to bardzo chaotycznie. Miło zatem powitać zmiany.

Wygodne komentowanie treści

Wzorem TikToka, teraz będzie się komentowało Stories bezpośrednio pod materiałem. Wiadomość będzie dostępna publicznie, ale bez obaw! Nie jest to tak, że przypadkowa osoba będzie mogła sobie po prostu wejść i zostawić niechcianą treść. Komentarze będą widoczne jedynie dla osób, które nas obserwują. I co ciekawe, wpisywać się będą mogli jedynie ci użytkownicy, z którymi się obserwujemy nawzajem.

Źródło: Depositphotos

Naturalnie, jeżeli ktoś jest na naszej czarnej liście to będzie się musiał obejść smakiem, dla takich osób, nowa funkcja nie będzie dostępna. Filmiki również zachowają swoją podstawową charakterystykę i znikną po 24 godzinach. Brzmi to interesująco, będą to dosłownie ulotne chwile na rozmowę.

Instagram się zmienia

Ta zmiana to jedynie kolejna z ciągu ostatnich, którą Meta wprowadza na swojej platformie. Chociaż jest ona subtelna, to bardzo mile widziana. Zaledwie miesiąc temu zapowiedziano powiększenie karuzeli do 20 multimediów jednocześnie. Za to nie minęły dwa tygodnie od prezentacji opcji rodem z MySpace'a, dodawania piosenek, które zabrzmią po otwarciu naszego profilu.