Z tabletem na wakacje - co jest najważniejsze?

Odpoczynek na wakacjach może oznaczać wiele rzeczy i tak wiele scenariuszy na relaks, jak wiele osób wybierających się na wyjazd. Kiedyś pobyt na wakacjach oznaczał dla nas całkowite odcięcie się od niektórych źródeł informacji i przede wszystkim polegało się na tych, które były selekcjonowane przez innych, np. w radiu. By poznać wynik niedzielnego meczu żużlowego, najczęściej biegłem w poniedziałek rano do sklepu lub kiosku, by w gazecie przeczytać relację i dowiedzieć się, jak poradzili sobie nasi zawodnicy. Miało to swój urok, ale obecnie wyjazd na wypoczynek nie musi oznaczać całkowitego zerwania z naszymi pasjami i hobby, wystarczy się do tego należycie przygotować.

Jaki sprzęt na wakacje? Tablet będzie najbardziej wszechstronny

Spośród całej gamy gadżetów i urządzeń, to właśnie tablet będzie najbardziej wszechstronny, jeśli chodzi o podróże. Niewielkie wymiary i masa sprawiają, że nie zajmie za dużo miejsca w bagażu, podobnie jak ewentualne dodatkowe akcesoria znacząco zwiększające jego możliwości. Za przykład może posłużyć chociażby etui, które oprócz ochrony urządzenia przed uszkodzeniem, posłuży nam także za stojak, jeśli będziemy właśnie tego potrzebować. Dla osób lubiących odręczne notatki, szkicowanie i rysowanie, takim niezbędnym elementem zestawu będzie rysik, który przenosi pomysły i myśli do cyfrowego notatnika, ale w trochę tradycyjny i analogowy sposób. Właśnie taki kompletny pakiet oferuje Huawei. A jak można go wykorzystać?

Dla wielu osób wakacyjny poranek to najlepszy czas na przegląd informacji ze świata. Taka poranna prasówka najlepiej smakuje w duecie z kawą i oczywiście na zewnątrz, by jak najlepiej wykorzystać piękną pogodę. Uwielbiam w ten sposób spędzać czas, bo choć odpoczywam od pracy, to wciąż lubię czytać o tym, co dzieje się wokół globu, poznawać ciekawostki i po prostu być na bieżąco. Wciąż nie brakuje chętnych na cyfrowe wersje typowych gazet, po które nie ma już potrzeby dojeżdżać na rowerze czy autem, bo wystarczy je pobrać na tablet. W ciągu chwili mamy wszystkie informacje w zasięgu palca, a dzięki licznym portalom informacyjnym mamy pewność, że czytamy najnowsze wieści z każdego zakątka planety. Ta chwila dla siebie spędzona na zewnątrz nie musi oznaczać szukania cienia, by móc spokojnie poczytać na tablecie - matowy ekran zapewnia komfort na czas lektury, a właśnie taki wyświetlacz znajdziemy w Huawei MatePad 11,5” PaperMatte Edition, więc nawet w ekstremalnie jasnych warunkach czytanie będzie czystą przyjemnością.

Dlaczego taki ekran w tablecie to kluczowa zaleta?

Cały przedni panel pokryty jest odpowiednią powłoką, która czyni ekran niemalże bezrefleksyjnym, bo jej skuteczność określa się na poziomie aż 97%! To pozwala uniknąć w sytuacji, gdy zamiast naszych treści, widzimy odbijające się niebo, słońce, naszą twarz czy inne oświetlone osoby i przedmioty. Ci, którzy próbowali nawet skorzystać ze smartfonów w takich warunkach, na przykład na plaży, doskonale wiedzą o czym mówię. Ciągłe pochylanie się nad ekranem, w celu stworzenia odrobiny cienia i nadwyrężanie wzroku próbując odczytać ledwo widoczny tekst to nie są okoliczności, w których z przyjemnością będziemy korzystać z tabletu. Na całe szczęście wcale nie musimy tego robić, jeśli posiadamy odpowiedni sprzęt - matowy ekran w tablecie Huawei załatwię sprawę, podczas gdy skorzystanie z klasycznego ekranu byłoby praktycznie niemożliwe.

Bo na tablecie nie tylko korzysta się z sieci, ale mnóstwo użytkowników czyta też książki czy zapisane na później artykuły w przeznaczonych do tego aplikacjach. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wiele treści obecnie powstaje i jak trudno jest być ze wszystkim na bieżąco, dlatego wolne chwile mogą być idealnym momentem na sięgnięcie po zgromadzone wcześniej materiały i to w wyjątkowych warunkach. Huawei MatePad 11,5” PaperMatte Edition oferuje nie tylko matowy ekran, który odbija znacząco mniej światła od modeli z błyszczącym wyświetlaczem, ale posiada też funkcje ułatwiające czytanie, które dopasowują jasność i barwę obrazu do otoczenia.. Warto wyszczególnić tu tryb ochrony wzroku, który zmniejsza ilość światła niebieskiego emitowanego przez ekran, a także tryb e-książki, który upodabnia kolorystykę i temperaturę barw do tego, jak obcuje się z tradycyjnymi książkami. Efekt przewracania strony podczas czytania ebooka dopełnia całości, bo taki komplet cech i funkcji tabletu Huawei czyni go jednym z lepszych urządzeń do czytania i to niezależnie od tego, w jakich warunkach wracamy do lektury.

Co jeszcze potrafi ten tablet?

Gdy wspominałem o nadrabianiu zaległości, to z pewnością części z Was od razu do głowy przyszły filmy i seriale, które nie sposób oglądać równo z premierami. Tryb offline pozwoli pobrać ulubione tytuły do pamięci tabletu i zabrać je ze sobą tam, gdzie nie będziemy mieli dostępu do sieci, a matowy ekran zapewni odpowiednie środowisko do seansu. Mimo, że jest to ekran matowy, to nie musimy obawiać się o nasycenie barw czy ostrość obrazu. Zyskujemy za to mocny atut w postaci ekranu, który nie będzie pełnić roli lusterka na plaży. Ostatnie lata pokazały też jak dobre i angażujące mogą być gry mobilne, że sięgają po nie również ci, którzy raczej nie robili tego wcześniej. Jeśli mieliby tego nie spróbować właśnie teraz, podczas wakacji, to kiedy indziej mieliby sposobność ku daniu sobie szansy na rozgrywkę? Wtedy także swoje możliwości pokaże Huawei MatePad 11,5” PaperMatte Edition, wewnątrz którego znalazły się procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 i 8GB pamięci RAM (w zależności od wersji). Na nasze dane, czyli książki, gry, filmy i muzykę jest aż 256 GB, więc zdecydowanie wystarczająco. A skoro przy grach i specyfikacji jesteśmy, to warto dodać, że tablet ten posiada ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz, co dla wielu użytkowników będzie niezwykle istotne.

Po większości dnia spędzonej na typowych lub słonecznych kąpielach, wieczorem każdy z nas może mieć ochotę na chwilę dla siebie. Wtedy dzięki klawiaturze i rysikowi twórcy będą mogli oddać się swoim pasjom pisząc np. opowiadania, a inni będą rysować lub notować w dzienniku. Rosnąca popularność komiksów podpowiada mi, że nie zabraknie też chętnych na poznanie dalszych losów swoich ulubionych bohaterów właśnie w opowieściach graficznych, a przecież streaming dostarczy fanom setek, jeśli nie tysięcy ukochanych piosenek, gdziekolwiek będą chcieli ich posłuchać. Zabranie odpowiedniego tabletu na wakacje może otworzyć przed nami sporo możliwości - bez problemu będziemy czytać, grać i oglądać lub po prostu tworzyć i to nawet przy idealnej słonecznej aurze, a gdy zechcecie spędzić czas inaczej, to wydajna bateria sprawi, że urządzenie będzie gotowe do działania, gdy po nie wrócicie trochę, trochę później. W chwili obecnej Huawei MatePad 11,5” PaperMatte możecie nabyć w cenie 1399 zł (za wersję 8 GB/256GB), a w sprzedaży premierowej od 8 kwietnia do 31 maja otrzymacie gratis także rysik Huawei M-Pencil 2. generacji razem z ładowarką. Dostępna jest także klawiatura w obniżonej cenie - tylko 199 zł.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei