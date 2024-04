Plus na kartę - wygodna, elastyczna i tania oferta komórkowa

Oferta na kartę wciąż nie jest tak popularna jak abonament. Po części wypływa to z przeświadczenia, że to abonamenty są wygodniejszą opcją, a przecież to już dawno i nieprawda. Oferty na kartę, dzięki wielu usprawnieniom to już nie tylko wygodne w korzystaniu pakiety, ale też bardziej elastyczne i przede wszystkim tańsze oferty komórkowe.

Zalety ofert na kartę

Przyjrzyjmy się więc pokrótce zaletom ofert na kartę. Wykupując abonament komórkowy decydujemy się na ponoszenie stałych kosztów przez całą umowę. W pakiecie dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz określony limit transferu danych – stałą paczkę danych lub możemy się zdecydować na zwiększenie, jeśli w danym miesiącu akurat tego potrzebujemy.

Oferty na kartę są dużo elastyczniejsze, w jednym miesiącu możemy wykupić tańszy pakiet z mniejszym limitem, w innym miesiącu z większym. W żaden sposób nie jesteśmy tu ograniczani w wyborze konkretnego pakietu.

Powiecie, że takie zmiany pakietów to kłopot, dlatego wolicie zapłacić za jeden i mieć spokój. Ok, ale tu z pomocą przychodzi kumulacja niewykorzystanego transferu danych w ofertach na kartę, niedostępna w ofertach abonamentowych.

Jak to działa? Otóż wystarczy wykupić jeden wybrany pakiet i opłacać go co miesiąc i korzystać nieprzerwanie z wybranej opcji, a niewykorzystane GB będą przechodziły na kolejny okres.

Oferta na kartę w Plusie - pakiet za 30 zł miesięcznie

I tak, za 30 zł miesięcznie dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych. Dodatkowo w promocji na rok można aktywować limit łącznie 1200 GB, po 100 GB na 30 dni, co daje nam 130 GB na miesiąc.

Co po roku? To już zależy jak intensywnie korzystacie z internetu.. Niemniej kumulacja transferu działa tak, że jeśli w danym miesiącu wykorzystacie tylko połowę limitu, to w następnym miesiącu macie do wykorzystania o połowę więcej. I tak przez cały czas utrzymania aktywności danego pakietu. W nagrodę po tych 12 miesiącach przyznawany jest bonus 300 GB, łącznie więc można otrzymać 1500 GB.

Jeśli wykorzystacie z tego dajmy na to 500 GB, pozostałe 1 TB będzie nadal dostępny na koncie, bez ograniczenia czasowego. Dla przykładu, osoby którym w miesiącu wystarczy 50 GB transferu danych, te 1500 GB wystarczy aż na 2,5 roku! Oczywiście pod warunkiem, że będą utrzymywać przez ten cały czas aktywny pakiet Bez Limitu.

Oferta na kartę w Plusie - pakiet za 35 zł lub 40 zł miesięcznie

Chcecie na dłużej zachomikować sobie niewykorzystany transfer? Można aktywować któryś z dwóch droższych pakietów, z większą paczką danych, za 35 zł lub 40 zł miesięcznie.

W obu pakietach przez cały rok można uzbierać łącznie nawet 4800 GB, a to wystarczy aż na 8 lat, przy miesięcznym wykorzystaniu na poziomie 50 GB transferu danych - również pod warunkiem utrzymywania przez ten cały czas aktywnego pakietu Bez Limitu za minimum 35 zł miesięcznie.

Extra 400 GB na start dla nowych klientów

Jakby tego było mało, nowi klienci oferty na kartę mogą otrzymać 400 GB na start, i to nie do wykorzystania w całości przez pierwszy miesiąc, na ten bonus również obowiązuje kumulacja niewykorzystanego transferu danych. Wystarczy doładować konto za min. 20 zł (kwota nie przepada) oraz wysłać wiadomość SMS pod numer 80087 o treści: ZGODA i 400 GB na start trafia do puli użytkownika.

Pakiety bez doładowywania

Kolejne (błędne) przeświadczenie z jakim się spotykam w odniesieniu do ofert na kartę związane jest z koniecznością doładowywania konta, by móc regulować na bieżąco opłaty za wybrane pakiety.

Przede wszystkim, nie trzeba tego robić co miesiąc. Jeśli decydujemy się na przykład na pakiet za 30 zł miesięcznie, wystarczy raz doładować konto kwotą 180 zł i mamy spokój z tym na pół roku. Nie chcemy od razu płacić jednorazowo takich kwot? Mamy subskrypcję, dzięki której możemy w ogóle zapomnieć o doładowywaniu konta.

Co ważne, w subskrypcji mamy dostępne te same dwa miesięczne pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami, z tymi samymi limitami transferu danych i promocyjnymi setkami gigabajtów na rok, czy kumulacją niewykorzystanego transferu danych. W subskrypcji wystarczy dodać w aplikacji iPlus kartę płatniczą, a comiesięczna kwota za wybrany pakiet będzie automatycznie z niej pobierana.

Jest też jedna różnica ofertowa, ale na plus. W najwyższym pakiecie za 55 zł miesięcznie, w prezencie mamy dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+ oraz 55 GB do wykorzystania.

Wspominałem już o elastyczności ofert na kartę, tu też ona działa, bo z chwilą gdy już obejrzymy wszystko co chcieliśmy na Disney+, w każdej chwili możemy przejść na tańszy pakiet. Pojawi się coś nowego, wracamy do pakietu za 55 zł miesięcznie.

Czasem potrzebujemy nielimitowanego transferu danych

W takim przypadku, najlepszą opcją będzie oferta na kartę w Plush. Te same pakiety, limity, kumulacje oraz promocyjne setki gigabajtów, co w wyżej wymienionych ofertach.

W Plush na kartę różnica jest taka, iż z chwilą gdy w danym dniu będziemy potrzebować nielimitowany transfer danych, bo mamy zaplanowany wyjazd lub wieczór filmowy z rodziną lub znajomymi, możemy aktywować sobie internet bez limitu danych i prędkości za 1 zł na 1 dzień.

Darmowy Tidal dla wszystkich

Jest też coś, co łączy wszystkie wymienione wyżej oferty na kartę, a mianowicie darmowy dostęp na cały rok do serwisu streamingowego z muzyką Tidal. Aby go aktywować, wystarczy wybrać następujący kod na klawiaturze smartfona: *101*11*555#.

Jak widać, oferta na kartę w Plusie i Plush to naprawdę szeroki wachlarz możliwości, dzięki któremu każdy znajdzie i dopasuje do swoich potrzeb interesujący pakiet.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.