Samsung Neo QLED Excellence Line 8K to nie tylko wysoka rozdzielczość

Na szczególne wyróżnienie zasługują tutaj nie tylko matryce nowej generacji, ale przede wszystkim nowy, najbardziej zaawansowany procesor NQ8 AI Gen3. To dzięki niemu Samsung jest w stanie sprawić, że nawet słabszej jakości materiał wygląda na nowych telewizorach o rozdzielczości 8K lepiej niż kiedykolwiek.

Procesor obrazu to kluczowy element telewizora

Sztuczna inteligencja, czyli w skrócie AI (lub bardziej po polsku - SI) to temat, który w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie użytkowników internetu. Mało kto pewnie zdaje sobie jednak sprawę, że AI oraz uczenie maszynowe wykorzystywane jest już powszechnie w telewizorach Samsunga od niemal 5 lat, a pierwsze prace zaczęły się już przed 10 laty. Wraz z pojawieniem się matryc o wysokiej rozdzielczości, producenci telewizorów zdali sobie sprawę, że z jednej strony ilość danych do przetworzenia będzie rosła, a z drugiej na świecie istnieje gigantyczna biblioteka treści w rozdzielczości SD i HD, z której materiały trzeba poprawić, aby dobrze wyglądały na dużych ekranach. Do dzisiaj zresztą zwykła telewizja oferuje niewielką liczbę kanałów nadawanych chociażby w rozdzielczości 4K.

Z tego powodu jednym z najistotniejszych elementów w nowoczesnych telewizorach stał się procesor przetwarzania obrazu. To on odpowiada w dużej mierze za to jak obraz jest wyświetlany na ekranie, szczególnie jeśli jakość źródłowego materiału nie jest najwyższej jakości i mam duży, 65 calowy lub 85 calowy ekran. Dzięki technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, takie procesory potrafią nie tylko wyostrzyć obraz, ale podnieść również jego rozdzielczość oraz szczegółowość i sprawić, że będzie prezentował się znacznie lepiej. W ostatnich latach dzięki rozwojowi zarówno technik przetwarzania, jak i rosnącej mocy obliczeniowej takich układów, efekty są jeszcze bardziej imponujące, co szczególnie widać na przykładzie telewizorów firmy Samsung.

AI ma znaczenie, a jej możliwości tylko rosną

W najnowszym telewizorze Excellence Line QN900D, który w tym roku pojawi się w ofercie Samsunga, zastosowano najwydajniejszy jak do tej pory w historii firmy Samsung układ NQ8 AI Gen3, który w porównaniu do starszych wersji (NQ4 AI Gen2) dysponuje dwukrotnie wydajniejszą jednostką NPU w stosunku do procesora z ubiegłego roku. NPU to skrót od Neural Processing Unit (tłum. pol. neuronowa jednostka obliczeniowa), jest to układ odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu i poprawę jego jakości w czasie rzeczywistym. W NQ8 AI Gen3 zastosowano również aż ośmiokrotnie większą liczbę sieci neuronowych w stosunku do procesora AI z 2023 roku, która wzrosła z 64 do 512. Pozwoliło to na wprowadzenie bezprecedensowych rozwiązań, szczególnie przydatnych w przypadku telewizorów z matrycami o rozdzielczości 8K.

Nowy układ Samsunga oferuje między innymi technologię Skalowanie AI 8K Pro, która wykorzystuje moc nowego procesora do lepszego opracowywania obrazu, wyostrzając treści cyfrowe z niskiej rozdzielczości, tak aby wyglądały znacznie lepiej niż w materiale źródłowym. Dotyczy to nie tylko ostrości obrazu, również kolorów, pierwszego i drugiego planu czy płynności ruchu. W tym ostatnim przypadku z pomocą przychodzi technologia Upłynnianie Ruchu AI Pro. Rozwiązuje ona problemy powszechnie występujące w treściach sportowych, takie jak na przykład zniekształcenie szybko poruszającej się piłki. Wiele razy pewnie zdarzyło wam się, że z racji ułomności materiału źródłowego (nagrywanego np. tylko w 30 klatkach na sekundę) szybki ruch piłki w czasie meczu piłki nożnej czy jeszcze częściej tenisa nie był do końca płynny. Procesor NQ8 AI 3 generacji jest w stanie te problemy wyeliminować. Upłynniacz Ruchu AI Pro automatycznie wykrywa dyscyplinę sportową i wykorzystuje mechanizm głębokiego uczenia się do zastosowania odpowiedniego modelu detekcji piłki i odwzorowania jej ruchu. W rezultacie przyjemność z oglądania jest znacznie większa, tym bardziej, że po kilku minutach oglądania takiego meczu nie ma już powrotu do telewizorów z niskim odświeżaniem i bez sztucznej inteligencji.

NQ8 AI Gen3 ma jednak jeszcze kilka asów w rękawie. Świetne efekty daje też Wzmocnienie Głębi Obrazu PRO, która potrafi generować dodatkowe szczegóły w szybkich scenach, np. w filmach, grach czy sportach walki. Poprzez wykrycie sceny, na której w naturalny sposób koncentrowałoby się ludzkie oko i wydobycie jej na pierwszy plan obrazy stają się bardziej zbliżone do rzeczywistości znacząco poprawiając immersyjność. W połączeniu z wysoką rozdzielczością obrazu oraz wysoką częstotliwością odświeżania daje to świetne efekty, których na próżno szukać u konkurencji.

Warto też odnotować, że zastosowanie sztucznej inteligencji nie ogranicza się tylko do przetwarzania obrazu. W telewizorach Samsunga procesory NPU odpowiadają również za dźwięk i dzięki temu mogą zaoferować kilka unikalnych funkcji. Mowa chociażby o wzmacniaczu głosu zasilanym przez AI. Jest to oparte na sztucznej inteligencji zwiększanie głośności dialogów wykorzystujące technologię głębokiego uczenia się do istotnego podniesienia jakości głosów w filmach i serialach. Rozwiązanie to jest w stanie oddzielić ludzkie głosy od mieszaniny dźwięków tła, wzmacniając sygnał lektora bądź aktorów, dzięki czemu użytkownicy bez problemów słyszą rozmowy z ekranu przy każdym poziomie zewnętrznego hałasu. Polscy użytkownicy docenią to rozwiązanie podwójnie, bo ścieżki dźwiękowe w naszych filmach zazwyczaj pozostawiają sporo do życzenia.

Na tym jednak rola przetwarzania dźwięku się nie kończy. Nowe telewizory wspierają takie rozwiązania jak Q-Symphony, czyli możliwość zintegrowania głośników telewizora z dodatkowym soundbarem w celu uzyskania idealnej synchronizacji dźwięku w filmach czy utworach muzycznych. Świetnie wrażenie robi też technologia dźwięku podążającego za obiektem, która daje kinowe wrażenia przestrzenności dźwięku czy wreszcie funkcja adaptacji dźwięku. Dodatkowa moc w najnowszych procesora NQ8 AI Gen3 i NQ4 AI Gen2 z pewnością się nie marnuje.

Samsung Neo QLED Excellence Line

Warto też pewnie wspomnieć, że zastosowany w telewizorze QN900D Infinity Air Design, daje świetne efekty wizualne, nawet gdy telewizor jest wyłączony. Dzięki bardzo cienkiej obudowie (12,9 mm!), wąskim, właściwie niewidocznym ramkom oraz nowej lustrzanej podstawie mamy wrażenie jakby telewizor lewitował w powietrzu. Nie trzeba wieszać go na ścianie aby osiągnąć nietuzinkowy efekt, który z pewnością zaskoczy każdego naszego gościa.

Nowe telewizory pracujące na bazie najnowszej wersji systemu Tizen oferują też wiele rozwiązań przyjaznych użytkownikom, w tym również jeszcze lepsze wsparcie dla technologii SmartThings, która staje się fundamentem inteligentnego domu/mieszkania. Nowy Tizen pozwala między innymi na tworzenie kont użytkowników i dopasowywanie proponowanych treści w zależności od tego kto korzysta z telewizora. Wszystko to sprawia, że korzystanie z dużych ekranów w domu jest wygodne jak jeszcze nigdy wcześniej.

Jednym z wielu niezwykle istotnych wyróżników telewizorów Samsung jest też wysoki poziom bezpieczeństwa. Telewizor to miejsce w którym jest dużo naszych danych takich jak adresy mailowe, hasła do serwisów VOD itp. Samsung Knox aktywnie wykrywa potencjalne zagrożenia hakerskie w czasie rzeczywistym, sygnalizując nieautoryzowane zmiany w krytycznych sektorach Tizena – rdzenia telewizorów Samsung. Weryfikuje strony internetowe, zapobiegawczo blokując wszelkie witryny phishingowe, by chronić nasze dane i prywatność.

