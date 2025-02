Z Map Google zniknęła ważna opcja. Kierowcy są wściekli

Jako użytkownicy Map Google, od wielu lat jesteśmy świadkami nieustannych zmian i udoskonaleń. Co jednak niezwykle istotne — wiele z nich nie jest implementowanych na każdej platformie jednocześnie, przez co wersje oprogramowania potrafią się od siebie różnić w zależności od urządzenia, na którym je uruchamiamy. W ostatnich dniach dość głośno zrobiło się na temat niezadowolenia użytkowników samochodów z systemem Android Automotive OS. To właśnie tam Mapy Google przeszły ostatnio zmianę, która niespecjalnie przypadła komukolwiek do gustu.

Z aplikacji zniknęła bowiem ważna informacja — ta o szacowanym czasie przyjazdu do celu na ekranie deski rozdzielczej. Dotychczas funkcja ta była integralną częścią systemu nawigacji, pozwalając kierowcom na szybkie podejrzenie kiedy, według nawigacji, powinni być na miejscu 00 i nie musieli w tym celu odrywać uwagi od drogi. Google, jak to ma w zwyczaju, nie powiedziało nic na temat planowanych zmian, stąd też pojawiło się multum pytań. Odpowiedzi, niestety, brak.

Android Automotive OS: co to za system?

Android Automotive OS to system operacyjny oparty na Androidzie, stosowany w nowoczesnych pojazdach, głównie elektrycznych. Zamiast klasycznych zegarów, samochody te mają cyfrowe wyświetlacze, które oferują dużą elastyczność w dostosowywaniu wyświetlanych informacji. Mapy Google pełni dla wielu rolę kluczowego narzędzia nawigacyjnego. Oferuje kierowcom nie tylko wskazówki dojazdu, ale także informacje o przewidywanym czasie przyjazdu, co znacznie ułatwiało planowanie podróży. Tych małych i dużych.

Źródło: https://www.reddit.com/r/Volvo/comments/1i8e5s0/maps/

Po jednej z ostatnich aktualizacji oprogramowania, wspomniana funkcja zniknęła z cyfrowej deski rozdzielczej w niektórych pojazdach. Wcześniej czas przyjazdu był wyświetlany w małym okienku poniżej wskazówek nawigacyjnych. Po aktualizacji próżno go tam gdziekolwiek szukać.

Jakie samochody zostały dotknął niepokojący problem?

Zniknięcie funkcji czasu dojazdu dotyczy głównie samochodów od Volvo i Polestar, które korzystają z Android Automotive OS jako głównego systemu multimedialnego. Skargi na ten temat wylało w wielu zakątkach sieci — od forum Google, przez Reddita, media społecznościowe, na serwisach poświęconych markom Volvo i Polestar. Wszystko wskazuje na to, że zmiana wynika nie tyle z decyzji Google, co z najnowszych aktualizacji oprogramowania za które odpowiedzialne jest Volvo i Polestar.

Pytań jest wiele, odpowiedzi brak

Niestety, ani Google, ani Volvo, ani Polestar nie zabierają głosu w tej dyskusji. Na ten moment nie mamy żadnych oficjalnych informacji o planowanych aktualizacjach i ewentualnym powrocie. Nie wiadomo, czy Google, Volvo lub Polestar planują przywrócenie tej funkcji w przyszłych aktualizacjach, czy jednak ten brak jest celowym działaniem i można się rozejść. Patrząc jednak na ilość wpisów ze strony rozczarowanych użytkowników, pozostaje mieć nadzieję że wraz z kolejnymi aktualizacjami Automotive OS wszystko wróci do normy i zguba się odnajdzie.