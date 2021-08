Z aplikacją mojeIKP sprawnie wejdziesz na teren każdego wydarzenia masowego!

Część organizatorów w obawie przed pandemią udostępniła pierwszeństwo w zakupie biletów czy wyborze miejsc osobom, które przyjęły szczepienie przeciw COVID-19. Niektórzy poszli o krok dalej i wstęp na swoje wydarzenia ograniczyli wyłącznie dla zaszczepionych. Ułatwieniem dla spragnionych muzyki festiwalowiczów jest z pewnością rządowa aplikacja mobilna mojeIKP, dzięki której zawsze pod ręką mają oni swój Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja jest do pobrania za darmo na platformach Google Play lub App Store.

Lekarze i eksperci ostrzegają przed czwartą falą pandemii, a kolejne europejskie rządy stawiają ultimatum: aby wejść na koncert, do kina lub restauracji, w wielu miejscach trzeba pokazać zaświadczenie o szczepieniu. Z podobnego założenia wyszli w naszym kraju organizatorzy imprez masowych, w tym koncertów i festiwali muzycznych. Tylko zaszczepieni mogli wziąć udział w tegorocznych festiwalach takich jak Pol'and'Rock Festival, Tauron Nowa Muzyka Katowice, Olsztyn Green Festival czy Fest Festiwal. Jak podkreślają przedstawiciele branży eventowej, była ona jedną z tych, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii. Teraz organizatorzy imprez nie chcą, by powtórzyła się sytuacja sprzed kilku miesięcy, stąd wymóg posiadania przez uczestników potwierdzenia zaszczepienia.

Pobierz mojeIKP i miej UCC pod ręką!

Wszystkim fanom spragnionym dobrej muzyki i zabawy oraz osobom uczestniczącym w imprezach masowych, z pomocą przychodzi rządowa aplikacja mojeIKP, w której do pobrania jest Unijny Certyfikat COVID. Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można bez problemu okazać np. podczas rejestracji na wydarzenie, przy zakupie biletów bądź wchodząc na teren imprezy. Po zainstalowaniu aplikacji pierwszy raz należy zalogować się profilem zaufanym lub kontem w określonym banku (PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, bank spółdzielczy). Następnie trzeba nadać kod PIN, by użyć go przy kolejnych logowaniach do aplikacji. Z zakładki menu (ikonka „trzy kropki”, na górze po prawej stronie ekranu) wybieramy z listy UCC-Unijny Certyfikat COVID i pobieramy go na swoje urządzenie. Można go okazać organizatorom koncertu lub festiwalu zarówno na ekranie smartfona jak i wydrukować w wersji papierowej. Warto dodać, iż przedstawienie UCC może okazać się niezbędne nie tylko podczas festiwali i koncertów, ale także w trakcie podróży zagranicznych oraz przy wejściu do wybranych miejsc publicznych takich jak np. niektóre restauracje czy bary.

Pozostałe funkcje aplikacji

Aplikacja, która została stworzona przez Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia zawiera nie tylko Unijny Certyfikat COVID. Za darmo umożliwia ona dostęp przez smartfon do wybranych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta, takich jak m.in.: kontrolowanie realizacji e-recept oraz e-skierowań, wykupywanie leków w aptece bez konieczności podawania numeru PESEL, dostęp przez telefon do e-recept i e-skierowań bezpośrednio z otrzymanego powiadomienia PUSH, sprawdzanie dawkowania przepisanego leku oraz jego ulotkę czy sprawdzanie, kiedy i gdzie odbędzie się kolejna wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania. Centrum e-Zdrowia wprowadziło w aplikacji także nową funkcjonalność - dostęp do konta dziecka oraz naszych najbliższych. Funkcja ta ułatwi pilnowanie spraw związanych ze zdrowiem całej rodziny i usprawni realizację e-recept np. seniorom. To pozwoli na zaoszczędzenie czasu oraz uniknięcie wielu problemów.

Zapisz się na szczepienie z mojeIKP!

Chciałbyś się zaszczepić, a jeszcze tego nie zrobiłeś? Nic prostszego! Użytkownicy aplikacji mojeIKP mogą w łatwy sposób zarejestrować się online na szczepienie przeciw COVID-19. Aby umówić się na szczepienie należy sprawdzić, czy masz już wystawione e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19. Będzie ono wyróżnione niebieską obwódką na liście e-skierowań. Następnie należy kliknąć na e-skierowanie, żeby je otworzyć. Zobaczysz wówczas przycisk „Umów szczepienie”, który przekieruje Cię do systemu e-rejestracji. Pozostaje tylko wybrać odpowiedni termin, godzinę i dogodne miejsce szczepienia. Termin i miejsce Twojego szczepienia sprawdzisz w aplikacji w zakładce e-skierowania. Na drugie szczepienie, jeśli jest przewidziane, umówisz się już bezpośrednio w Twoim punkcie szczepień.

Aplikacja mojeIKP jest do pobrania z Google Play oraz App Store.