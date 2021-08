7 rzeczy, które oprócz grania uczeń może robić na laptopie gamingowym

Nowy rok szkolny mamy za pasem, wiele wskazuje na to, że zaczniemy go w trybie stacjonarnym, ale nie można mieć pewności czy tak faktycznie będzie w kolejnych miesiącach. Dlatego nie zaszkodzi wcześniej zaopatrzyć się w odpowiedni komputer.

Nie oszukujmy się jednak, że do płynnego działania MS Teams potrzeba nam modelu z kartą graficzną GeForce RTX oraz najmocniejszym procesorem. Fakt jest jednak taki, że mocny komputer gamingowy można wykorzystać na wiele różnych sposobów, a granie w wysokich detalach wcale nie musi być tym najważniejszym.

Już dawno minęły czasy gdy to komputer był naszym głównym oknem na świat. Teraz taką rolę spełniają smartfony, które są nieodłącznym atrybutem każdego nastolatka. Jestem jednak przekonany, że żaden z nich nie pogardziłby mocnym komputerem z wydajną kartą graficzną. I nawet jeśli w pierwszej kolejności sprawdzi jak wygląda na nim Fortnite albo Call of Duty to z czasem może zainteresować się bardziej ambitnymi rzeczami. Takimi, dla których wydajność smartfona jest zdecydowanie za niska, a szybki komputer pokroju ASUSa ROG Strix G15 albo TUF Gaming F15 może okazać się znacznie lepszym wyborem. Oto 7 naszych propozycji, które pomogą przekonać każdego, że warto kupić dobrego, gamingowego notebooka.

Edycja wideo

Wielu dzisiejszych nastolatków marzy o tym aby zostać influencerem, ale droga do tego celu nie jest z pewnością łatwa. Sposobów jest jednak sporo, a zaistnieć można na wielu platformach. Żeby to jednak zrobić, to trzeba przygotowywać angażujące treści, a wideo nadaje się ku temu idealnie. Mocny notebook to w takim przypadku spora zaleta, bo każdy kto nawet hobbystycznie zajmował się obróbką filmów wie, że wydajność to podstawa. Co więcej coraz więcej programów korzysta z możliwości jakie dają karty graficzne, dlatego mocne GPU jest już w zasadzie obowiązkiem, a nie tylko miłym dodatkiem. W takich warunkach można bez większych przeszkód pracować nad rozwojem własnych pasji, które być może w przyszłości przerodzą się w sposób na życie.

Produkcja muzyki

Tworzenie muzyki nie jest może tak zasobożernym zadaniem jak obróbka wideo, ale też stawia przed komputerami spore wyzwania. Szczególnie jeśli zamierzacie łączyć w jednym klipie wiele ścieżek, dodawać efekty itp. Wydajny komputer z pewnością w tym nie przeszkadza, a może okazać się dużą pomocą.

Tworzenie grafiki i animacji

Tworzenie grafiki, a w szczególności animacji bez wątpienia wymaga wydajnego komputera, tym bardziej, że programy wspierające ten proces twórczy też potrafią korzystać z wydajności GPU. I nawet jeśli nie jest to zainteresowanie każdego dziecka w wieku szkolnym, to pewnie wielu graczy marzy czasami o tym aby znaleźć się po drugiej stronie i samodzielnie tworzyć oprawę graficzną swojej gry. W czasach poradników na YouTube dotyczących każdego tematu, rozpoczęcie własnej przygody z animacją i tworzeniem modeli 3D nigdy nie było prostsze, a mocny komputer to podstawa.

Edycja zdjęć

Większość komputerów nie będzie miała problemu ze zmianą rozmiaru zdjęcia zrobionego smartfonem czy z poprawą balansu bieli. Jeśli jednak fotografia to wasza pasja, uznajecie tylko pliki w formacie RAW, a kolekcja zdjęć z każdym dniem dynamicznie rośnie, to wydajny notebook wydaje się oczywistym wyborem. Zarządzanie dużymi zasobami zdjęć, ich edycja i dodawanie efektów wymaga sporej mocy obliczeniowej. Do tego warto też zwrócić uwagę na wyświetlacz. W modelach gamingowych jak na przykład ASUS ROG Strix może to być panel IPS w wysokiej rozdzielczości (2560x1440 pikseli) ze 100% pokryciem palety barw DCI-P3, co z pewnością doceni każdy amator fotografii. W przypadku bardziej zaawansowanej obróbki np. przy pomocy Adobe Photoshop, przydatna może okazać się również moc GPU.

Programowanie i tworzenie gier

Na pierwszy rzut oka ten akapit może wydawać się nieco śmieszny. Trudno wam pewnie wyobrazić sobie nastolatka, który siedzi nad skomplikowanymi aplikacjami, które wymagają ogromnej mocny obliczeniowej. Kompilacja “Hello World” zajmie ułamki sekund na każdym, nawet starym komputerze. Czasami jednak nie zdajemy sobie sprawy jak szybko apetyt rośnie w miarę jedzenia i z prostego kodu, powstaje coś co może już zająć konkretne zasoby. Z drugiej strony tworzenie prostych gier typu “Pong” też nie jest dzisiaj czymś nieosiągalnym, a narzędzia takie jak silnik Unity czy Unreal Engine są dostępne dla każdego. Na stronach learn.unity.com znajdziecie ponad 750 godzin webinarów, które pozwolą rozwijać pasję do tworzenia gier wideo, a wydajny notebook z pewnością wydatnie w tym pomoże. Możecie się zdziwić jak łatwo i szybko można stworzyć prostą grę 3D.

Emulacja innych systemów operacyjnych

Większość z nas jest nauczona korzystać z systemu Windows i zazwyczaj to właśnie on ląduje na naszych komputerach. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się zamykać na inne systemy operacyjne, szczególnie te bazujące na jądrze Linux. Najłatwiejszym sposobem na przetestowanie systemu jest stworzenie wirtualnej maszyny co można łatwo zrobić przy pomocy darmowego oprogramowania, takiego jak chociażby VirtualBox. Żeby jednak taki wirtualny system działał sprawnie i pozwolił nam na korzystanie z pełni jego możliwości, to warto mieć odpowiednio dużo pamięci RAM i mocny procesor. Tych rzeczy nie brakuje w komputerach gamingowych takich jak chociażby ASUS TUF Gaming F15, który może mieć nawet 32 GB pamięci RAM. Warto poszerzać swoje horyzonty, bo szeroko rozumiane IT w najbliższym czasie nadal będzie potrzebowało wielu specjalistów, a znajomość systemów uniksowych zawsze jest dużym atutem.

Oglądanie wideo w wysokiej rozdzielczości

Jednak nie samą pracą i rozwojem zainteresowań żyje młody człowiek. Czasami chce też obejrzeć jakiś film, najlepiej w wysokiej rozdzielczości. 1080p na nikim nie robi już dzisiaj wrażenia, a 4K powoli staje się standardem. I nawet jeśli nasz ekran nie oferuje tak wysokiej rozdzielczości, to dzięki obecności portu HDMI 2.0 w notebookach ASUS ROG Strix i TUF Gaming nic nie stoi na przeszkodzie aby film obejrzeć na telewizorze, który pozwoli cieszyć się nieskazitelnym obrazem bez żadnych przycięć. Filmy z wakacji kręcone smartfonem w 4K też będą wygląda całkiem nieźle, a słabszy komputer mógłby już sobie z tyloma pikselami na ekranie nie poradzić.

Reasumując wydajne komputery gamingowe takie jak ASUS ROG Strix G15 czy TUF Gaming F15 to wcale nie fanaberia służąca jedynie rozrywce. Kiedyś może i owszem tak było, w czasach mojej młodości nie było YouTube’a i setek poradników w internecie dotyczących najróżniejszych tematów. Dzisiaj dzieci mają dostęp do ogromnej wiedzy i jak tylko wykażą zainteresowanie to mogą samodzielnie osiągnąć bardzo dużo. Wydajny komputer z pewnością im w tym bardzo pomoże.

Artykuł powstał przy współpracy z marką ASUS.