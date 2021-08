Dlaczego warto sprzedawać na Amazon?

O znaczeniu polskiego rynku e-commerce, czyli gotowości sprzedawców, a także zainteresowaniu klientów, świadczą dane z badania „Czy e-commerce jest dobry dla Europy?”, w których można przeczytać, że rok 2020 przeniósł 50% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. To ogromna szansa dla sprzedawców, jak i dla samego rynku, na którym pojawienie się jednego miejsca pracy w e-commerce przekłada się na powstanie 1,2 miejsca pracy w obsłudze zamówień oraz dostaw. To dość złożony system, z którego zaawansowania klienci często nie zdają sobie sprawy. Liczby udowadniają jednak, że potencjał do wzrostu jest gigantyczny, a zróżnicowana oferta Amazon.pl na pewno się do tego przyczynia.

W sumie mówimy bowiem o ponad 200 mln produktów i wygodnych zakupach, z szybką dostawą do domu, punktu odbioru lub paczkomatu. O rozpiętości katalogu świadczy lista ponad 30 kategorii, wśród których znalazły się książki, elektronika użytkowa, sport i rekreacja, narzędzia i artykuły gospodarstwa domowego, zabawki i produkty dla dzieci. Małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których teraz otworzyły się nowe możliwości, sprzedały za pośrednictwem Amazon ponad 1,8 mld produktów tylko w zeszłym roku, a swoją cegiełkę dołożyły do tego firmy z Polski sprzedając ponad 15 mln produktów. 500 z tych przedsiębiorstw udało się przekroczyć próg 100 tys. euro, a sprzedaż 50 z tych małych i średnich firm wyniosła ponad 1 mln euro. Kto może sprzedawać na Amazon? Właściwie każdy przedsiębiorca sprzedający towar, który można wysłać kurierem, może rozważyć sprzedaż za pośrednictwem sklepu. Polskie firmy sprzedające na Amazon liczone są już w tysiącach. Jedną z najdłużej korzystających z możliwości serwisu jest firma TelForceOne - obecna we wszystkich sklepach Amazon w Europie, m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Dlaczego wybrali Amazon?

"Amazon na stałe zagościł w świadomości konsumentów jako numer jeden wśród sklepów internetowych. Daje możliwość bezpośredniego dostępu do przeszło 300 milionów aktywnych kont klientów na całym świecie. Wybór Amazona był więc naturalnym i ważnym dla naszej firmy etapem rozwoju sieci sprzedaży" - tłumaczy Marcin Kubacki, Director of Strategy & Business Development w TelForceOne.

Sprzedaż na Amazon oznacza możliwość dotarcia do setek milionów klientów na całym świecie, którzy regularnie korzystają ze sklepu i dokonują w nim zakupów. Często są to zupełnie nowi klienci, nawet w Polsce, którzy do tej pory nie dotarli do oferty sprzedawcy. Zaznacza to Kubacki z TelForceOne:

"Domena Amazon obsługuje interfejs w wielu wersjach językowych, co pomaga pozyskać o wiele więcej klientów, z różnych zakątków świata. Konsekwencją tego jest również ułatwiona ekspansja towarów na zagraniczny rynek, co umożliwia szybszy rozwój, w porównaniu z innymi marketplace’ami. Produkty oferowane w serwisie Amazon stają się łatwiejsze do znalezienia online, co naszym Klientom pozwala na szybsze i łatwiejsze dotarcie do oferty produktowej."

Przedsiębiorca może odpowiadać za całość sprzedaży i obsługi samodzielnie, ale może też skorzystać z szeregu udogodnień. Na przedsiębiorców czekają także dodatkowe usługi znacząco ułatwiające prowadzenie sprzedaży, na przykład kwestie obsługi podatku VAT czy samej księgowości. Nic nie stoi na przeszkodzie, by z serwisem Amazon zintegrować własny e-sklep, a i po stronie logistycznej na sprzedawców czeka spore udogodnienie w postaci usługi FBA - Fulfillment By Amazon. Dzięki niej całym procesem dostawy, logistyką i obsługą klienta zajmuje się Amazon, który też przechowuje wszystkie towary znajdujące się w ofercie sprzedawcy. Jedynym zadaniem po stronie partnera jest dostarczenie ich do centrum logistycznego Amazon. Takie rozwiązanie może być pomocne na przykład w sytuacji nagłego zwiększenia działalności, gdy lokalne magazyny nie będą w stanie sprostać zapotrzebowaniu klientów. Możliwości Amazon, które stały się kluczowe dla firmy TelForceOne wylicza Kubacki:

"Szczególnie ważne są dla nas mechanizmy wsparcia sprzedawców, które w szybkim tempie pozwalają nam przedstawić nowe produkty klientom z całego świata.

Najważniejsze i najwyżej przez nas oceniane mechanizmy to:

Program Vine - program opiniotwórczy, który zapewnia nam szybkie budowanie wiarygodności nowych produktów.

Program Born2Run - który daje nam szansę na wprowadzenie dużej ilości atrakcyjnych produktów w krótkim czasie na rynki europejskie. Znakomicie sprawdza się w przypadku produktów nowych, które nie są jeszcze dobrze pozycjonowane przez algorytmy Amazon.

FBA - pozwala nam na outsourcing logistyki. Dzięki niemu nie musimy posiadać magazynów w całej Europie, możemy korzystać z usług logistycznych Amazon, które gwarantują szybkie dostawy do dowolnego klienta w całej Europie."

By wszystkie te procedury, a także dodatkowe rodzaje wsparcia pozostały jasne i w pełni dostępne, Amazon regularnie organizuje webinary (spotkania szkoleniowe online) dla początkujących, jak i tych bardziej doświadczonych sprzedawców - wystarczy obserwować poświęconą im stronę internetową i na interesujące wydarzenia zarejestrować się wypełniając tylko kilka pól. Materiały są dostępne w języku polskim, więc nie będzie żadnej przeszkody w ich zrozumieniu. Dowiemy się z nich, między innymi, że tytuł oferty nie powinien być dłuższy niż 200 znaków, a rozdzielczość zdjęć minimalnie 500 na 500 pikseli. Co istotne, zdjęcie produktu należy wykonać na białym tle i powinno być pozbawione logo czy tekstu.

W przypadku zdjęć sugerowane jest ukazanie produktu w różnych kontekstach lub opowiedzenie jego historii. Można także ukazać całą rodzinę produktów. Warto także wiedzieć, że marki należące do programu Amazon Brand Registry mogą liczyć na wsparcie przy tworzeniu wysokiej jakości treści i sklepów firmowych. Jeszcze bardziej istotne jest jednak to, że rejestracja w programie pozwala na skuteczną ochronę naszej marki. Dzięki niej otrzymujemy dostęp do takich narzędzi jak formularz rejestracyjny Brand Registry (SSR), raport o naruszeniach (RAV), historię zgłoszeń, samoobsługowe narzędzie do usuwania podróbek Project Zero oraz wsparcie w postaci obsługi klienta Brand Registry.

A jak już pozna się tajniki działania na Amazon, to otworem przed sprzedawcą stoi 8 sklepów europejskich, które obsługiwane są za pomocą jednego konta. Wśród zalecanych praktyk jest przygotowywanie ofert i opisów w lokalnych językach, co ma duży wpływ na to, czy klienci zdecydują się na zakup. Późniejsza ocena transakcji jest bardzo ważna, bo to ona jest miarą jakości oferty oraz obsługi, a konkretniej - zadowolenia klientów. Wpływ na to ma nie tylko opis w lokalny języku, ale także inne parametry oferty, które uczynią ją atrakcyjniejszą na tle konkurencji - mówimy tu o darmowej dostawie, dużej dostępności towaru, a także obsłudze klienta np. w przypadku wątpliwości i pytań. Sprzedawcy mogą obserwować aktywność klientów dzięki statystykom - nie tylko sprzedaży, ale także odwiedzin, co pozwoli rozpoznać oferty wymagające zmian. W kontekście dostępności najszybciej sprzedające się towary i odpowiedni monitoring tego zjawiska pozwalają szybko ocenić potencjał usługi FBA. O tym jak ważny jest wizerunek i poziom jakości obsługi klienta mówi Kubacki z TelForceOne:

"Amazon jako największy i najpopularniejszy marketplace na świecie kreuje trendy. Regularna obserwacja oferty produktowej serwisu pomaga nam w analizie potrzeb Klientów. Benchmark jest jednym z ważnych elementów budowy strategii, wspomaga w wyborze kierunku działań oraz pomaga kreować strategię na dany rynek. Dostęp do bazy milionów aktywnych kont z całą pewnością zwiększa świadomość marki oraz daje możliwość budowania jej globalnego wizerunku."

Szczegółowe informacje dla firm chcących sprzedawać na Amazon można znaleźć na stronie: https://sell.amazon.pl/.

Materiał powstał we współpracy z Amazon