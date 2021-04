Zmiana nazwy konta na YouTube nareszcie staje się mniej kłopotliwa

Nadchodzą ogromne ułatwienia. Google wysłuchało prośby twórców

Dotychczas aby móc zmienić nazwę kanału i jego ikonkę, niezbędne były kombinacje w obrębie całego konta Google. Nie było to niemożliwe, ale było kłopotliwe i irytujące. Tym bardziej, że musiały być one zrównane z nazwą, z jaką wysyłają wiadomości w poczcie Gmail — co nie zawsze w przypadku poważniejszych treści mogło wyglądać tak profesjonalnie, jak część by sobie tego życzyli. Użytkownicy na tyle często informowali zgłaszali to jako problematyczne, że internetowy gigant w końcu wziął sobie ich prośby do serca i rozpoczął wdrażanie zmian.

Po wprowadzanych właśnie zmianach, twórcy będą mogli wysyłać wiadomości e-mail pod własnym imieniem i nazwiskiem — a nie nazwą kanału. Prośba została spełniona, ale żeby nie było zbyt idealnie i kolorowo trzeba pamiętać o konsekwencjach takich działań. Jakich? Ano – wszyscy twórcy z „odznaką” weryfikacyjną kanału po zmianie nazwy ją stracą — i przy nowej nazwie będą musieli ubiegać się o nią ponownie. Nowym podejściem objęte zostały zarówno konta osobiste, jak i konta marek. Nowe opcje trafiają już do użytkowników — zgodnie z tradycją, będą one udostępniane użytkownikom stopniowo — ale do pierwszych twórców już dotarły. Zmiany nazwy kanału i grafiki można dokonać w YouTube Studio (w ustawieniach, w zakładce podstawowe informacje) lub z poziomu smartfona w edycji kanału.