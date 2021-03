Google ukryje licznik „łapek w dół” na YouTube. Czy to powstrzyma ich lawiny?

Internet, jako że daje pozorną anonimowość, jest niekończącym źródłem hejtu. Masowe ataki na wybrane serwisy czy twórców wideo nie są niczym nowym. W jednych miejscach się zakupuje, w innych daje łapki w dół, ale to tak naprawdę bez znaczenia jakie są oznaczenia i forma — chodzi po prostu o wyrażanie dezaprobaty. YouTube znane jest ze swojego regularnego eksperymentowania z interfejsem serwisu. Czasem coś doda, czasem odejmie. A najbliższe tygodnie mają upłynąć pod testem funkcji ukrywania licznika „łapek w dół”.

Zmiany dotyczyć będą wyłącznie licznika dla „łapek w dół” — samo menu pozostanie bez zmian. Kciuk w górę, kciuk w dół, udostępnianie, zapisywanie i — dla użytkowników YouTube Premium — opcja pobierania. Jedyną różnicą jest brak jakichkolwiek wartości przy ikonce dezaprobaty. Nie zmieniło się jednak nic w kwestii pozytywnego odbioru — przy kciuku w górę licznik pozostał.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021