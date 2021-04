Kamerzysta aresztowany. Znany youtuber odpowie za znęcanie się nad niepełnosprawnym

Kilka dni temu polskie media obiegła informacja o nowym filmie popularnego youtubera Kamerzysty (Kamuś). W opublikowanym 9 kwietnia materiale zaproponował on młodemu chłopakowi pieniądze za rozbijanie na głowie cegieł, jedzenie ziemi, skakanie z balkonu do śmietnika oraz konsumpcję…kocich odchodów. Jak możecie się domyślić, algorytmy YouTube na ten film nie zareagowały i przez kilka dni bez problemu można go było obejrzeć w sieci.

Sprawą szybko zainteresowały się polskie media, które nie zostawiły na youtuberze suchej nitki. Okazało się też, że „bohater” wyzwań to niepełnosprawny chłopak, który w opinii opiekującego się nim wcześniej psychologa. nie był w stanie ocenić powagi sytuacji i konsekwencji, jakie niesie za sobą wykonywanie zleconych przez youtubera zadań. Film zniknął z serwisu YouTube dopiero po czterech dniach. Po nagłośnieniu sprawy, youtuberem zainteresowały się odpowiednie służby i jak donoszą Wirtualne Media, zatrzymano trzy osoby, który usłyszały już zarzuty prokuratorskie. Popularny youtuber spędzi najbliższy miesiąc w areszcie.

Prokurator ogłosił im zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny, tj. czyn kwalifikowany z art. 207 par. 1 a kodeksu karnego – kontynuowała Macugowska-Kyszka. Jak dodała, „zagrożony jest on karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

– czytamy na Wirtualnych Mediach.

Jestem bardzo ciekawy jak potoczyłaby się ta sprawa, gdyby nie została nagłośniona przez media. YouTube nie zrobił sam z siebie absolutnie nic. Reakcja na naruszenie praw autorskich jest natomiast natychmiastowa, co regularnie widzę publikując materiały o nowościach w serwisie Netflix. I nie ma znaczenia w jaki sposób je podpisuję, ContendID i tak strzela naruszeniami jak z karabinu, co jakiś czas blokując wyświetlanie filmu. Myślę, że szkodliwość filmu Kamerzysty jest nieporównywalnie większa niż fragment zwiastuna w zestawieniu premier. I zachodzę w głowę – jak to możliwe, że youtuber zebrał ponad milion subskrypcji, bo jak rozumiem tego typu materiały były u niego normą. Uważajcie, co oglądają w sieci Wasze dzieciaki, bo sam YouTube na pewno ich przed tak patologicznymi treściami nie uchroni.

grafika: 1, 2

źródło